Booba attaque violemment Maitre Gims avec une photo de l’artiste sans lunettes

Le clash entre Booba et Gims connaît un nouveau chapitre, depuis ce 4 juillet. C’est en publiant une photo de son rival Gims, sans ses lunettes, que le rappeur des Hauts-de-Seine a renouveau fait parler de lui et tout le monde n’adhère pas à ce choix.

Booba a l’habitude de faire parler de lui sur les réseaux sociaux. Début 2020, le rappeur des Hauts-de-Seine s’était fait supprimer son compte car il n’avait pas respecté des conditions d’utilisation.

Son côté cash ne plait vraiment pas à tout le monde.

Mais le papa de la petite Luna n’est pas resté longtemps tapi dans l’ombre, puisque deux semaines plus tard, le 12 février, il était de retour.

Et il ne s’est pas assagi en faisant cette pause.

Le Duc n’a pas que Gims comme rival, il s’en est aussi pris à Rohff, ainsi que son grand rival Kaaris. IL a donc une toute nouvelle cible dans son viseur, et ce n’est que le début…

Et c’et le rappeur Gims et son épouse Demdem, qui sont pointés de doigt. Ça fait un petit moment que

L’ancien membre de la Sexion d’Assaut et le Boulonnais dorénavant émigré aux États-Unis cultivent des dissensions.

Et la sortie du single de Kaaris, Goulag, n’y est pas pour rien non plus … le rappeur car le rappeur de Sevran a été soutenu par Gims, ce qui n’a pas plu à l’auteur de Boulbi.

Booba en train d’écrire Maitre Gims sans lunettes sur Google pic.twitter.com/4EoyfpjqzT — BilalElo🇲🇦 (@Bilal_Elo) July 4, 2020

Le samedi 4 juillet, il a alors posté une photographie de Gims sans ses habituelles lunettes de soleil : « Les yeux c’est le reflet de l’âme. Je ne vois que le reflet d’un âne qui ne sait pas où est sa place. J’attend tes excuses et celles de ta femme marabout », a-t-il écrit en légende de sa publication.

Ce message a évidemment de suite créé une polémique : « Laisse les gens écouter Goulag, t’es là pour détourner l’attention des gens t’es juste un vieux gamin », « Mec tu fais comme une ex qui boude, sors nous des sons on s’enbalec de ce qui se passe avec Gims ou Kaaris !», « T’as 50 ans ma gueule, lâche l’affaire », pe-on aussi lire dans le camp de Gims.

Certains fans de Booba se sont même lassés de ce genre d’attaques.

Booba contre Gims : la bataille a commencé lorsqu’un enregistrement sonore non vérifié dans lequel l’interprète de Bella semblait menacer Booba a été divulgué. « Booba faut l’arrêter […] je vais m’en occuper je vais lui faire du sale » lachait-il.

Booba si il clash personne il meurt, et Maes si il like pas il meurt aussi j’crois pic.twitter.com/BpSjSurkQ5 — Imrane 🦀 (@irnlgr) July 4, 2020

Ce dernier n’avait pas manqué de répliquer dans deux vidéos : “Bah alors Meugui la pouky c’est quels bails de marabout de château rouge ça ? Je pars de ce pas à Bakel City pour réunion au sommet avec mes ancêtres…(…) Le gars parce que j’ai dit qu’y ressemblait à un Simpson sans ses lunettes il est parti invoquer le tout-puissant pour ma destruction » avait-il lancé.

Puis le frère de Maïtre Gims, Dadju, s’en était mêlé par la suite.