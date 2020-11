Booder “À prendre ou à laisser”: une nouvelle qui va déplaire à tout le monde!

À prendre ou à laisser est une émission présentée par Cyril Hanouna, sur C8. Elle a été remise au goût du jour par la production de la chaîne car elle était auparavant présenté par Arthur sur une chaîne concurrente. L’émission fonctionne bien depuis son retour sur les écrans mais certains des fans de Cyril Hanouna ne comprennent pas qu’il invite Booder à participer aussi souvent. D’autres sont ravis de le voir aussi souvent que possible et encore davantage aux côtés de Cyril Hanouna. Mais une nouvelle vient de tomber, elle pourrait déplaire à certains et donc en réjouir d’autres.

À prendre ou à laisser sont-ils davantage appréciés grâce à la présence de Booder ?

À prendre ou à laisser occupe les soirées de Booder et de Cyril Hanouna depuis pas mal de temps. Les deux amis font le show et ils avaient une annonce particulière à faire le 23 novembre dernier. En effet, une nouvelle émission se prépare avec les deux co-animateurs d’À prendre ou à laisser. Une émission qui se fera aussi avec Gad Elmaleh et Alban.

Le lendemain, les fans d’À prendre ou à laisser apprennent que Booder ne sera plus présent aux côtés de Cyril Hanouna pour co-animer l’émission. Dès le 26 novembre, Booder s’absentera pour les besoins des tournages d’un film. La nouvelle reçoit alors deux sons de cloches. Comme pour sa présence dans À prendre ou à laisser finalement. Car certains fans de Cyril Hanouna sont ravis de voir Booder accompagner l’animateur pour faire le show depuis déjà deux semaines, mais d’autres commençaient à se lasser de le voir toujours présent en plateau.

L’humoriste suscite de vives réactions sur la Toile

En effet, nombreux sont les internautes qui expriment leurs mécontentements de retrouver Booder aux côtés de Cyril Hanouna si souvent. Mais il faut aussi dire que d’autres vont regretter amèrement son départ. Les avis sont partagés et c’est bien normal, personne ne saurait faire l’unanimité. Son humour est indéniable mais il est compréhensible que si il plaît à certains, il puisse déplaire à d’autres.

C’est relou, Booder ne sera plus là 2main #APOAL 🙁 — Sidious (@Twittos85) November 25, 2020

Dites moi.. y a qui de plus inutile que @Booder_officiel dans #APOAL ? @APOALofficiel — Clément Le Carret (@Clementlecarret) November 25, 2020

Un accueil mitigé donc pour l’annonce du départ de Booder d’À prendre ou à laisser. Les fans de l’humoristes partagent leur peine sur Twitter, tandis que ses détracteurs vont pouvoir se réjouir et arrêter de réclamer son départ. Une position délicate pour Cyril Hanouna qui apprécie l’homme autant que l’artiste. Mais quoi qu’il en soit, ils se retrouveront donc très prochainement, en compagnie de Gad Elmaleh et d’Alban pour une émission consacrée à la rigolade. Avec un tel concept, tout le monde devrait y trouver son compte ! Reste à voir l’accueil que réserveront alors les internautes à ce nouveau programme. Dans les jours à venir, les messages des internautes devraient fleurir sur la Toile.