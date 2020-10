Brad Pitt: Largué! À nouveau célibataire, son histoire avec Nicole Poturalski est terminée ! les raisons!

Fin de l’idylle entre Nicole Poturalski et Brad Pitt

Selon les toutes dernières informations du site internet “Page Six”, Brad Pitt et Nicole Poturalski ont mis un terme à leur relation. Le couple se fréquentait depuis novembre 2019. Explications.

Depuis l’annonce de son divorce avec Angelina Jolie, Brad Pitt a été mis en couple par la presse people avec plusieurs jeunes femmes. Mais c’est bien sa relation naissante avec Nicole Poturalski qui a fait le plus de bruit ses dernières semaines. En effet, il y a quelques semaines maintenant, on apprenait que l’acteur fréquentait la jeune mannequin. D’ailleurs, les deux tourtereaux ont été repérés pour la première fois ensemble alors qu’ils se rendaient dans le sud de la France, au château de Miraval. D’après plusieurs sources concordantes, ils se seraient rencontrés en Allemagne dans le restaurant branché, propriété du mari de la jeune femme.

Parce que oui, elle est mariée depuis huit ans à Roland Mary, propriétaire du célèbre restaurant Borchardt, à Berlin. D’ailleurs, les deux époux ont un fils de sept ans ensemble. Mais ce polyamour n’a pas fonctionné bien longtemps puisque le site internet “Page Six” affirme que la relation entre Brad Pitt et Nicole Poturalski n’aurait jamais été très sérieuse et que c’était “totalement terminé“. Pour preuve, la jeune femme a été notamment aperçue en train de dîner dans le restaurant de son mari il y a quelques heures. D’ailleurs, une source proche du couple avait récemment confié au journal britannique qu’il n’y avait “aucune tension entre Roland et Nicole“.

La bataille avec Angélina Jolie se poursuit pour Brad

Après un divorce plutôt assez houleux entre Brad Pitt et Angelina Jolie, les deux ex avaient entrevu une possible réconciliation. Malheureusement, la paix n’aura été que de courte durée. En effet, le couple n’a pas hésité à faire appel à tout un arsenal d’experts et d’amis pour témoigner en leur nom : “Il y a beaucoup de gens du côté de Brad qui sont prêts à témoigner de son dévouement en tant que père“, a notamment déclaré une personne proche de l’acteur. Cette même source poursuit son propos en indiquant que de nombreuses célébrités sont avec lui : “Sa famille est devant, mais Jennifer Aniston, Alia Shawkat et de nombreuses autres célébrités sont avec lui“.

Alors qu’Angelina Jolie souhaite déménager avec ses enfants en Angleterre, Brad Pitt veut lui une garde partagée à 50/50 : “Brad veut la garde physique et légale des enfants à 50/50. Angelina n’a pas accepté ces termes”, confiait une source à Us Weekly. Et de préciser : “Angelina n’acceptera de parler d’un accord que sous plusieurs conditions, notamment sur l’emplacement de l’école de ses enfants. Elle veut le meilleur pour eux”. Petit point positif tout de même, la marraine de la jeune femme pense que les deux ex trouveront une solution pour le bien des enfants :“Angelina et Brad se mettront éventuellement d’accord. Ils aiment tous les deux leurs enfants donc ils finiront pas trouver une solution”.