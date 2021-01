Brice (Koh-Lanta) fête ses 24 ans, il partage deux adorables photos de son enfance (magnifique)

Brice, le finaliste perdant de cette dernière saison de Koh-Lanta fête son anniversaire. Âgé aujourd’hui de seulement 24 ans, le jeune homme a déjà néanmoins eu une vie bien remplie. En effet, il a connu le bonheur de devenir papa, il y a seulement quelques semaines. De plus grâce à sa participation au célèbre jeu d’aventure de TF1, il est en passe de devenir une véritable star. Dès lors, ces derniers clichés publiés sur Instagram ont une fois de plus rencontré un véritable engouement. LD People vous explique comment ses fans ont réagi!

Brice Koh-Lanta, Les 4 Terres : un homme comblé

Un déjà très joli parcours

Malgré son jeune âge, Brice aura déjà accompli un grand nombre de choses dans sa vie. En effet du côté professionnel, il a la chance de vivre une grande aventure dans son métier de présentateur radio. De plus, depuis son arrivée sur l’île de Koh-Lanta, le public est véritablement devenu fan de ce jeune homme. Comme une cerise sur le gâteau de tout ce bonheur, Brice est également devenu papa le 4 décembre dernier. Il a d’ailleurs annoncé la nouvelle lui-même via Instagram. ” Cet ange de Noël est arrivé un peu plus tôt que prévu. Nous sommes très heureux de vous faire découvrir notre petit aventurier. La maman va bien, elle a été géniale “.

Les heureux parents ont également révélé le prénom du nourrisson. ” Notre petit prince s’appelle donc… Maël (…). Je suis le plus heureux du monde, c’est juste dingue, je suis papaaa ! “. En ce début d’année, Brice de Koh-Lanta fête également un autre nouvel événement heureux. En effet, il célèbre aujourd’hui ses 24 ans. Il profite donc de l’occasion pour partager quelques souvenirs de sa propre enfance. LD People vous explique comment sa communauté a accueilli cette dernière publication.

L’un des participants marquants de Koh-Lanta

Brice est donc la preuve que l’on peut ne pas remporter le jeu Koh-Lanta et en devenir malgré tout l’une de ces grandes vedettes. Même s’il n’a pas remporté l’épreuve des poteaux, le jeune homme sort véritablement vainqueur de l’aventure. Désormais, il peut effectivement compter sur un très grand nombre de fans. Le public a, en effet, été conquis par ce candidat aux nombreuses qualités. Dès lors, il est aujourd’hui très suivi. Pour ce 24e anniversaire, Brice de Koh-Lanta dévoile donc de vieilles photos sur lesquelles il apparaît encore enfant. On peut donc le découvrir sur un tricycle alors qu’il n’a encore que quelques années. Le deuxième cliché le représente encore bébé en affichant un joli sourire angélique.

Il n’en fallait pas plus pour véritablement créer l’émotion auprès de ses fans. Ceux-ci ont ainsi profité de l’occasion pour lui présenter leurs vœux et surtout lui souhaiter un très bon anniversaire. Ses followers l’ont donc gratifié d’un grand nombre de félicitations et d’encouragements sur Instagram. Mais au vu de sa notoriété, Brice de Koh-Lanta ne devrait pas rester qu’une star des réseaux sociaux. Car TF1 pourrait rapidement le réintégrer dans de nouveaux épisodes de Koh-Lanta ou sur une autre émission. En effet, avec un tel succès sur la toile, la première chaîne devrait véritablement sauter sur l’occasion. En tout cas, ses fans espèrent eux bientôt pouvoir le retrouver dans une nouvelle aventure. Preuve que la défaite peut aussi amener à la gloire…