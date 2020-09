Brice (Koh-Lanta) offrira ses gains (100 000 euros) en cas de victoire à la personne qu’il aime le plus

Brice est l’un des nouveaux 24 naufragés de Koh-Lanta. Il fait partie de l’une des quatre équipes de ce nouveau concept de Koh-Lanta les 4 Terre. Jeune aventurier de l’équipe de l’Ouest, il envisage Koh-Lanta comme étant l’aventure de sa vie. Il s’est préparé comme un fou depuis des mois pour être au top de sa forme physique et il espère que ses performances marqueront l’histoire de l’émission. Mais Brice n’est finalement pas qu’un aventurier qui fonce vers la victoire pour la gloire. Malgré son discours d’aventurier plus que prêt pour Koh-Lanta, il ne se bat pas vraiment pour l’argent. Car il souhaite donner à sa sœur la totalité de ses gains, en cas de victoire.

Brice est-il le nouveau Claude ?

Brice est un charmant jeune homme de 23 ans. Animateur radio, la générosité est un de ses traits de personnalités. En effet, dans l’animation, nous ne sommes heureux que lorsque nous donnons suffisamment de nous même afin de rendre les autres heureux. Brice se satisfait alors de se donner à fond dans ce qu’il entreprend. Et c’est également dans cette optique qu’il se prépare pour l’aventure Koh-Lanta. En effet, dans la vidéo de présentation de Brice, partagée sur Instagram, le jeune homme ne prend pas de pincettes. Brice explique sans détours qu’il aimerait inspirer les futurs candidats à se dépasser autant que lui va le faire.

Brice est donc prêt à “tout casser” dans Koh-Lanta. Les entraînements durent depuis des mois pour que son corps et son, esprit puissent relever tous les défis. Brice fait entre deux et six heures de sport par jour depuis qu’il se prépare à rejoindre l’aventure. Sa détermination est impressionnante et sa motivation est touchante. En effet, lorsque Brice dit vouloir inspirer es nouvelles générations d’aventuriers à faire mieux que lui, il se rend inévitablement très attachant aux yeux du public. En revanche, il appartient à l’équipe de orange, celle de l’Ouest. Les fans de Koh-Lanta soutiendront-ils seulement les candidats de leurs régions ? Ou choisiront-ils leurs favoris sur des questions de caractères et de performances ?

Brice est un candidat sur-motivé pour Koh-Lanta

Brice semble très bien parti pour épater le public en tout cas. En effet, dès al première épreuve, c’est son équipe qui reçoit le plus de suffrage de la part des internautes. Sur le compte Instagram de l’émission, un sondage est proposé pour savoir quelle équipe nous a le plus épaté pour cette tout première épreuve de la saison. Et c’est effectivement celle de Brice qui remporte les votes du public de Koh-Lanta.

Les sœurs de Brice sont surprises par le souhait de leur frère

L’équipe de l’Ouest peut donc compter sur la détermination et l’implication de Brice pour les emmener le plus loin possible. En revanche, n’oublions pas que dans Koh-Lanta, il ne doit rester q’un seul vainqueur. Brice fera tout pour être celui-là mais il n’est pas vraiment motivé par l’argent. Enfin, oui et non. Car Brice souhaite effectivement remporter les 100 000 euros réservés au vainqueur. Mais il veut pouvoir les offrir à sa sœur plutôt que de profiter de la recette de ses efforts.

Brice serait déjà le chouchou des fans à en croire ce qui se dit sur lui sur les réseaux sociaux. En effet, c’est un jeune homme sincère et bienveillant. Il prend Koh-Lanta très au sérieux et a à cœur de proposer des épisodes de qualités en donnant le meilleur de ses performances. De plus, la famille est très important pour lui. Et dès le début des épreuves, il sait faire sentir à son équipe qu’ils sont comme des membres de sa famille maintenant qu’ils sont tous sur cette île. Car tous les aventuriers qui rejoignent Koh-Lanta peuvent se reconnaître les uns dans les autres. Les candidats ont forcément des valeurs communes ou bien des aspirations similaires. Sinon, comment se retrouveraient-ils à participer à la même émission ?

La famille avant tout, dans Koh-Lanta et en dehors

Ainsi, tous ensemble, ils vont traverser des épreuves qui vont forcément les rapprocher. Créer des liens autour d’une histoire commune c’est aussi cela une famille. Brice utilise le concept de famille pour donner toujours plus de lui-même et s’assurer le soutien des membres de son équipe.

Brice saura-t-il garder cet motivation jusqu’à la fin des épreuves de Koh-Lanta ? Ses fans croisent les doigts pour le voir aller les plus loin possible. Sa famille aussi espère que Brice remportera la victoire. Non seulement pour lui, pour ses ambitions personnelles. Mais également parce qu’en frère exemplaire, il souhaite faire profiter sa sœur du montant de la cagnotte du gagnant. En effet, Brice a trois sœurs et l’un d’elle, Marine, a été plus qu’une sœur pour lui. Lui offrir les gains si il remporte la victoire serait une façon pour lui de la remercier de tout ce qu’elle a fait pour lui.