Brice (Koh-Lanta) papa: Denis Brogniart publie un message très mystérieux, les fans lancent les paris

Depuis le mercredi 9 décembre, la vie de Brice a totalement changé. En effet après une longue attente, l’aventurier de Koh-Lanta est enfin devenu papa. Suite à cet événement très heureux, un grand nombre de ses fans l’a évidemment félicité. Mais toujours très proche de ses candidats, Denis Brogniart a lui aussi voulu marquer l’événement. Dès lors, l’animateur de TF1 a envoyé un joli message à son ancien protégé. Mais celui-ci a également suscité un grand nombre de questions chez les internautes. LD People vous dévoile les raisons de ce mystère !



Brice : félicité par Denis Brogniart



Une arrivée pas tout à fait prévue à cette date



Ce mercredi 9 décembre dans la nuit, Brice annonce la grande nouvelle à ses fans. En effet, l’ancien candidat de Denis Brogniart et sa compagne se rendent compte que l’heure est proche. Néanmoins, la naissance de leur enfant était prévue pour le 23 décembre. Mais de toute évidence, le nourrisson était très pressé de rejoindre ses parents. Dès lors, les tourtereaux rejoignent l’hôpital tard dans la nuit. Et quelques heures plus tard, le célèbre aventurier annonce la grande nouvelle. Brice et l’élue de son cœur sont les heureux parents d’un petit garçon au poids de 2 kg 800.



” Cet ange de Noël est arrivé un peu plus tôt que prévu. Nous sommes très heureux de vous faire découvrir notre petit aventurier. La maman va bien, elle a été géniale “. Immédiatement après cette publication, une pluie de messages positifs arrivent sur les réseaux sociaux de Brice. D’ailleurs, Denis Brogniart a été parmi l’un des premiers à féliciter son ancien candidat. Mais dans ce texte, il laisse planer un doute insoutenable pour certains.



Un prénom tenu secret



Brice a très rapidement communiqué après cette naissance. D’ailleurs, il n’a pas hésité à poster une photo de son fils. De plus, il a révélé que c’était un petit garçon et a également évoqué son poids. Mais il n’a pas souhaité communiquer le prénom du nourrisson. Pourtant, certaines personnes semblent connaître la réponse à la question. Et parmi celles-ci, Denis Brogniart fait partie de la liste. Pourtant, le célèbre animateur n’a pas souhaité lever le voile sur ce mystère. Dans son message adressé à Brice, le présentateur de Koh-Lanta reste très mystérieux. ” Félicitations à Brice et à sa compagne ! Ils entament la plus belle aventure de la vie en devenant parents ! Ce petit garçon est arrivé avec un peu d’avance ! Bon, moi, je connais le prénom, mais ce n’est pas à moi de vous le révéler “.

Apparemment, Denis Brogniart est donc tout à fait capable de garder un secret. Dès lors, Brice doit lui en être très reconnaissant. Cependant, le sujet semble intéresser un grand nombre d’internautes. Ainsi sur la toile, les followers du candidat se livrent à de véritables pronostics. Pour certains, Brice et sa compagne auraient tout simplement pu choisir Denis comme prénom. Alors probablement, s’agirait-il d’un hommage non dissimulé à la star de TF1 ! D’autres imaginent qu’ils auraient pu l’appeler Bertrand. Dès lors, il s’agirait d’une référence au candidat malheureusement disparu Bertrand Kamal. Mais certains followers se montrent également très imaginatif. ” Félicitations aux heureux parents, le bébé s’appelle Koh-Lanta “. Comme l’équipe de LD People vous le disait, les idées fusent dans tous les sens. Même les plus farfelues !!!