Brice “Koh-Lanta” révèle toutes les coulisses secrètes de l’émission, hygiène, s*x*alité.. la toile est choquée!

Si vous pensiez tout savoir sur Koh–Lanta, voici un sujet qui devrait vous surprendre ! L’un des candidats les plus emblématiques de cette saison fait des révélations sur les relations intimes entre les aventuriers. Brice livre quelques secrets sur la vie privée des candidats et sur leur hygiène dans le camp.

Devenu en quelques semaines, une véritable star, le jeune homme a époustouflé les téléspectateurs grâce à ses capacités. Il est également devenu une vedette sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram. Brice peut désormais compter sur une communauté de 40 000 followers visiblement très assidus. Il a donc profité de cette nouvelle célébrité pour s’adonner à un jeu de questions-réponses avec ses abonnés. Très impatients et visiblement inspirés, les internautes n’ont pas hésité à le questionner sur des sujets d’habitude tabous. Mais pour Brice, il n’était pas question d’utiliser la langue de bois. Le jeune candidat a accepté de répondre à toutes les interrogations de ses fans.

Koh-Lanta

Comme très souvent lors de ces échanges entre candidats et téléspectateurs, la question de la vie amoureuse a été abordée. Et pour Brice la réponse est très simple : il n’y en a pas ! ” C’est impossible ! On est tellement fatigué, on pense juste à survivre et à rester le plus longtemps possible dans le jeu. On pense à un gros steak et pas une paire de f****s. Le kiki est resté dans l’avion avant d’arriver sur l’île ! “ a-t-il déclaré sur un ton humoristique. Quelques-uns de ses followers lui ont également demandé comment les candidats assuraient leur hygiène. Et sur ce sujet, Brice s’est montré très clair. Les conditions de tournage sont effectivement assez éprouvantes. Et les installations ne ressemblent pas du tout à un 4 étoiles.

Il s’agit véritablement d’une vie au milieu de la nature. ” On a absolument rien, les filles ont juste des tampons si besoin. Pour ma part l’hygiène, c’était : rinçage dans l’eau de mer après mes besoins, et petites branches pour se frotter un peu les dents “ a-t-il tenu à préciser. Le nouveau chouchou des téléspectateurs avait même donné quelques précisions sur l’endroit où il faisait ses besoins : ” Pour moi, c’était forêt. Je vous assure que quand tu es accroupi à 17 000 km de chez toi entre deux palmiers pour faire tes besoins, tu te sens bien seul “.

Concernant l’amour sur l’île de Koh–Lanta, la faim et la faiblesse physique ne laissent donc aucune place aux sentiments. Et même si des amitiés profondes se nouent chaque année, aucun n’aurait encore franchi le pas. Car lorsque les aventuriers ne sont pas filmés, leur temps est véritablement consacré à dormir et à chercher à manger. Même si certains affirment s’être déjà cruellement ennuyés durant cette période, il n’y pas de place pour l’amour. Mais selon une autre aventurière, la production de Koh–Lanta aurait néanmoins pris certaines dispositions. Les fans du programme d’aventure se souviennent naturellement de la jeune infirmière de 25 ans, prénommée Inès. En mars dernier, le même genre de questions avait déjà été posé à la jeune femme. Et elle aussi avait eu le même type de réponse concernant les relations intimes sur le camp. Par contre, la belle aventurière avait néanmoins dévoiler un petit secret : ” Pour ma part, ça ne m’a absolument pas traversé l’esprit une seule seconde. Mais, en effet, il y a dans la trousse de pharmacie des protections au cas où “. Une preuve de plus que la production de Koh–Lanta pense vraiment à tout !