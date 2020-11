Brice Koh-Lanta : ses confidences chocs sur les relations amoureuses dans l’aventure !

Devenu célèbre grâce à sa participation à Koh-Lanta, Les 4 Terres, Brice fait des révélations. Lors d’un échange avec sa communauté, l’ancien aventurier parle d’un sujet tabou sur son compte Instagram. En effet, l’un de ses followers veut en savoir plus sur les relations intimes entre les candidats. La réponse de Brice ne s’est pas fait attendre.

Brice évoque les relations amoureuses à Koh-Lanta



Un jeune homme devenu une star



Depuis son passage dans le jeu d’aventure de TF1, Brice a marqué les esprits. Très actif sur les réseaux sociaux, il compte aujourd’hui une immense communauté. Dans l’édition Koh-Lanta, Les 4 Terres, le jeune homme a fait un passage remarqué. Tout comme Claude Dartois, les téléspectateurs étaient très heureux de le retrouver. Encore aujourd’hui, il est très suivi notamment sur Instagram. Aussi, lors de cette session de questions-réponses, les fans sont très nombreux. Et l’ancien candidat n’a évité aucune de leurs questions, même les plus surprenantes.



C’est d’ailleurs devenu une habitude. Car le public aime découvrir les secrets les plus croustillants de Koh-Lanta. Car si la vie des aventuriers est décortiquée, les téléspectateurs ne voient pas tout. Alors, ils rêvent parfois d’être une petite souris. Et de pouvoir assister au moindre des événements qui se déroulent dans le jeu. L’une des questions qui revient le plus fréquemment est bien évidemment l’amour entre les candidats. Et à ce sujet, Brice se montre très clair.



Une hygiène plus que sommaire



Comme le rappelle Brice, Koh-Lanta est loin d’être une promenade de santé. Il n’est pas question de séjourner dans des hôtels de luxe avec piscine et spa. Bien au contraire, les épreuves sont bien réelles. Et les conditions de tournage et de vie restent très difficiles. Concernant l’hygiène, elle se résume souvent à sa plus simple expression. Car ne l’oublions pas, il n’existe aucune commodité dans le camp. Pour faire leurs besoins, les aventuriers se rendent en pleine nature. Et bien évidemment, il n’y a pas de papier hygiénique. Alors, c’est le royaume de la débrouille. Pour se laver, il faut recourir au système D. En l’absence de douche, il faut faire avec les moyens du bord. Donc, les conditions ne sont pas réellement idéales pour penser à autre chose qu’à l’aventure. Selon Brice, les relations hommes-femmes se résument à leur plus simple expression. Et comme il l’affirme, il pense beaucoup plus à la nourriture qu’à tenter de nouvelles expériences.



Vivre une grande partie de son temps dans la boue et sans eau courante n’aide probablement pas à s’intéresser au corps de l’autre. Car de toute évidence, ils ont déjà assez à faire avec le leurs ! Alors pour Brice, c’est évident. L’amour n’occupe aucune place dans Koh-Lanta. Pourtant, la production semble penser à tout. D’ailleurs, certains aventuriers ont déjà fait des révélations à ce sujet. Même si les candidats disposent de très peu matériel, ils ont à leur disposition une trousse de secours. Dans celle-ci, se trouvent quelques pansements et de quoi désinfecter une plaie. Les femmes peuvent aussi y trouver des tampons si cela est nécessaire. Mais dans cette boîte magique, il y a encore une autre surprise. En effet, la direction du jeu a pensé à toute éventualité. Puisque cette boîte médicale renferme également des préservatifs. Alors si les candidats ne pensent pas à ” ça “, les producteurs oui !