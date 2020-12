Brice (Koh-Lanta) va devenir papa! Il annonce la nouvelle en plein direct

Brice est l’aventurier de Koh-Lanta : Les 4 Terres qui est resté debout jusqu’à la fin. Arrivée en finale, il réussit haut la main l’épreuve des poteaux. Aux côtés de Loïc et d’Alexandra, les deux autres finalistes, il ne doit en choisir qu’un pour affronter l’ultime vote de leurs camarades. Conscient de l’implacable popularité de Loïc, Brice tente sa chance en offrant la finale à Alexandra. Ensuite, tous les deux remettent leurs destins entre les mains de leurs camarades d’aventure. En effet, c’est en direct lors d’un prime que les votes sont dépouillés et que le vainqueur est acclamé. Chez LDPeople, nous avons suivi l’ultime épisode de Koh-Lanta en intégralité. Et une information ne nous a pas échappé : Brice va devenir papa !

Brice annonce un événement important qui va changer sa vie

Brice était heureux d’annoncer qu’une nouvelle aventure humaine l’attend. Si Koh-Lanta c’est terminé, il peut être fier de son parcours dans l’émission. Bien que ce soit Alexandra qui remporte cette saison, le jeune homme de 24 ans est allé au bout pour remporter l’épreuve des poteaux. Et il est indéniable que c’est la plus belle des aventures qui va commencer pour lui. En effet, Brice annonçait en plein direct, le vendredi 4 décembre dernier, que sa compagne attendait leur enfant. Une nouvelle ère pour Brice qui est impatient de relever ce nouveau défi. Et ce qui ne nous a pas échappé chez LDPeople, et aux fans non plus, c’est que Dorian est lui aussi dans cette situation. Nous leur adressons bien sûr toutes nos félicitations. Les deux compères foncent décidément dans les mêmes aventures. Car Dorian aussi était heureux d’annoncer qu’il allait devenir papa.

La relève est assurée pour ses candidats de Koh-Lanta. Brice est tellement heureux qu’il n’a d’ailleurs pas attendu le prime de TF1 pour faire son annonce. En effet, il a partagé une publication sublime pour avertir ses fans en avant-première. Une publication sur son compte Instagram qui le montre en train de coller son oreille sur le ventre de sa compagne. Un ventre bien rond qui ne laisse pas de doute quant à la venue très prochaine d’un petit bébé. Brice n’a jamais caché que la famille était son moteur. En devenant père, il est certain qu’il fera en sorte d’être un exemple pour cet enfant qui verra très bientôt le jour.

Les nouvelles du finaliste de Koh-Lanta sont très attendues

Cependant, à la rédaction de LDPeople, nous n’avons pas pu nous empêcher de relever un détail. Les fans de Brice sont curieux quant à l’identité de sa compagne. Mais l’aventurier de Koh-Lanta a certainement fait en sorte de couper la photo de sa partenaire pour que son visage ne soit pas dévoilé. Un choix légitime pour protéger la vie privée de sa compagne. Mais cela attise effectivement la curiosité de ses abonnés Instagram. Il y a une chose en revanche qui empêche tout le monde de le harceler avec cette question. C’est d’avoir entendu que la date du terme était le vendredi 4 décembre ! D’un moment à l’autre donc, si ce n’est pas déjà le cas au moment où nous écrivons ces lignes, Brice va être papa !