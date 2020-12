Brice “Koh-Lanta” va offrir ses 100 000 euros de gains, il nous dit pourquoi et à qui!

Dans l’aventure de Koh-Lanta, Les 4 Terres, l’étau se resserre. Aujourd’hui, trois candidats sont susceptibles de remporter le jeu. Parmi ceux-ci, Brice paraît être un aventurier bien particulier. Car le jeune homme rêve de remporter les 100 000 euros pour une raison bien précise. En effet, il a un projet bien spécial qu’il souhaite mener à terme. Alors quel est ce secret caché ? LD people vous explique le rêve fou de Brice.



Brice ( Koh-Lanta ) : le sens de la famille !



Un aventurier rempli de valeur



Durant cette saison de Koh-Lanta, les événements s’enchaînent. D’ailleurs, le suspense est à son comble. Finalement, trois candidats restent dans la compétition. Parmi ceux-ci, Brice semble bien placé pour remporter la victoire. Âgé de 23 ans, le jeune animateur radio a surpris tout le monde durant son aventure. En effet, sa ténacité lui permet aujourd’hui d’envisager de devenir le champion de cette saison. Pourtant, tout a été loin d’être simple. Car Brice a dû faire face à de grosses difficultés dans le jeu.



Après plusieurs semaines de combat contre les éléments, le voici à deux doigts de l’épreuve des poteaux. C’est-à-dire à une marche de remporter 100 000 euros. Depuis sa dernière victoire à l’épreuve d’orientation, l’horizon se dégage. Brice peut désormais rêver de soulever le trophée et empocher l’énorme chèque. D’ailleurs, il sait exactement à quoi pourrait servir cet argent. Pour lui, les projets sont très clairs. En aucun cas, il ne rêve de voitures de luxe, de voyages ou de réaliser des folies. Son but avec cet argent paraît en effet beaucoup plus noble.



Une aventure hors du commun



Depuis le début de jeu, Brice se bat de toutes ses forces. Après des années d’espoir, il a enfin réussi son pari : participer à Koh-Lanta. D’ailleurs, il s’est sérieusement préparé pour l’aventure. Car il n’est pas là pour faire de la figuration. Sa présence sur les îles Fidji a un but bien précis. Le jeune homme veut aller jusqu’au bout et remporter l’épreuve finale. Pour ce faire, il a réussi à se montrer un fin stratège. En outre, Brice a réussi à faire les bons choix au bon moment. Grâce à son immunité et son alliance avec Dorian et Loïc, Brice est toujours dans la course aux 100 000 euros. Dans une récente interview, Brice revient sur sa motivation de remporter Koh-Lanta. Pour lui, ce serait un véritable aboutissement.

Mais concernant l’argent, il caresse une ambition bien précise. En effet, Brice souhaiterait avec cette somme rendre sa sœur heureuse. Comme il le précise dans son entretien, elle a toujours été là pour lui. Alors maintenant, l’aventurier espère pouvoir à son tour la sortir de l’embarras. ” Si je remporte cette somme, je l’offrirai à ma sœur Marine. Elle a fait d’énormes sacrifices. C’est elle qui s’est occupée de moi quand mes parents travaillaient. Je n’ai jamais manqué de rien grâce à elle. “. Pour Brice, sa sœur est une personne extraordinaire. Dès lors, il espère pouvoir lui soulager la vie. Avec cet argent remporté sur Koh-Lanta, Marine pourrait rembourser ses dettes.

Depuis plusieurs semaines, les équipes de LD People suivent de très prêt le candidat de Koh-Lanta. Car son profil semble particulier. Au vu de ses dernières déclarations, Brice parait en effet un garçon très surprenant. Et aussi un frère très attentionné !