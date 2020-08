Brigitte Bardot aurait refusé les avances de Sean Connery, “sans vêtements avec ses chaussettes !”

Le très célèbre acteur américain Sean Connery, a célébré ses 90 ans ce mardi 25 août. Un grand regaret dans sa vie : il n’a jamais réussi à séduire Brigitte bardot icône et s*x-symbol dans les années 1950-1960. La jeune femme avait pourtant une réputation de croqueuse d’hommes à l’époque.

C’est sur le tournage de Shalako que les deux acteurs se rencontrent pour le première fois en 1968 en Espagne, et cela faisait plusieurs années que Brigitte Bardot avait marqué les esprits et séduisait de nombreux hommes.

Elle a d’ailleurs eu plusieurs relations avec des hommes célèbres comme Sacha Distel, Gibert Bécaud, Roger Vadim, Gunther Sachs et Bernard d’Ormale avec qui elle s’est mariée en 1992.

Sean Connery est donc l’un des seuls acteurs qui n’a pas réussi à conquérir la belle blonde plantureuse, pourtant dans les années 60 presque rien ne pouvait résister à cet acteur qui, avec son rôle de James Bond en 1962 en avait fait tomber plus d’une. Et sur le tournage de Shalako il avait tout tenté pour séduire Brigitte Bardot, il a même tenté de se glisser dans son lit un soir mais la jeune actrice l’a mis à la porte.

Si « BB » n’a pas succombé au s*x-appeal de Sean Connery, elle était folle amoureuse de Serge Gainsbourg, alors qu’elle était mariée à Gunther Sachs à ce moment-là.

D’ailleurs Sean Connery était à ce moment là également marié, avec l’actrice australienne Diane Cilento de 1962 à 1973. Mais il a de nouveau succombé pour une française, deux ans plus tard : Micheline Roquebrune.

«Quand j’ai connu Sean, c’était un être désabusé. Assez blasé. Sans enthousiasme. Il se sous-estimait. Il pensait que tout le monde était plus talentueux que lui. Il avait une vue très pessimiste du monde. Je lui ai apporté assurance et joie de vivre. Il voit des problèmes partout et il dit que je suis là pour trouver des solutions», confiait Micheline en 1993.