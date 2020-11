Brigitte Bardot brouillée avec Alain Delon ? L’actrice fait des révélations fracassantes

Brigitte Bardot et Alain Delon ont toujours cultivé une grande proximité. Mais depuis deux années, le célèbre comédien ne répond plus aux courriers l’actrice. Celle-ci s’est confiée à ce sujet à l’occasion d’une interview publiée dans le magazine Paris Match.

C’est une belle histoire d’amitié qui apparaît comme en phase de rupture. Entre Alain Delon et Brigitte Bardot, le lien a toujours été de l’amitié et rien de plus. Une amitié très forte, vraiment intense.

Des personnalités qui partagent des valeurs communes

Il faut préciser que les deux mythes des années 1960 ont de nombreuses choses en commun. Des opinions politiques et une vision particulière sur la société d’aujourd’hui qu’ils partagent et qui entraîne d’ailleurs une mauvaise réputation auprès du public. Les deux célébrités affichent souvent leur préférence pour les idées du Front National devenu le Rassemblement National. Mais Brigitte Bardot se moque de ce que l’on peut penser d’elle. Elle en a parlé à l’occasion d’une interview accordée à Paris Match. La comédienne réédite son autobiographie Initiales B.B. qui avait été un beau succès. Elle a accepté de se confier dans cet entretien exceptionnel.

BB : une amoureuse des animaux

Sa passion pour les animaux est ancienne et connue du grand public. Cet amour dépasse celui qu’elle éprouve pour les hommes et même son mari qui s’appelle Bernard d’Ormale. La comédienne a aussi évoqué ses liens avec Alain Delon. Une amitié qui est très vacillante, à la limite de la rupture.

Une information assez étonnante, sachant qu’en 2015, l’actrice avait souhaité l’anniversaire d’Alain Delon avec un mot diffusé sur les réseaux sociaux. Une tendre attention qui est maintenant du passé car le 8 novembre, elle a pris la décision de tout simplement de ne rien envoyer du tout à l’acteur. La présidente de la Fondation Brigitte-Bardot détaille les raisons de ce choix dans les colonnes de Paris Match.

Les ponts semblent coupés entre Delon et Brigitte Bardot

Tandis qu’Alain Delon est en phase de convalescence après son accident vasculaire cérébral, il fêtait récemment son anniversaire. Brigitte Bardot a eu une petite pensée pour lui : « Alain a eu 85 ans dimanche dernier. D’habitude, je lui envoie toujours une petite lettre pour son anniversaire. Mais là, depuis 2 ans, je n’ai plus aucune réponse ». Un silence que l’actrice ne prend pas personnellement : « J’ai l’impression qu’il ne correspond plus avec personne et je ne veux pas le déranger avec mes messages ». Une décision de l’ancienne actrice, qui connaît parfaitement la personnalité de l’acteur, car elle a le même : « Il est, comme moi, un animal sauvage et solitaire ». Un drôle d’animal. Il faut dire que ses deux monstres sacrés ont connu la gloire mais aussi la pression permanente de la presse et que les deux stars aspirent à plus de sérénité dans la vie. Delon ne tourne plus ces dernières années, tout comme Brigitte Bardot qui a vraiment tiré un trait sur le cinéma.