Brigitte Bardot : on vous présente sa petite fille, qui est déjà très grande ! (Sublime)

C’est maintenant une vérité bien connue. La célèbre actrice française Brigitte Bardot a une belle petite fille qui se nomme Anne Charrier. Elle est aujourd’hui âgée de 34 ans et elle est pleinement épanouie.

La petite-fille de Brigitte Bardot s’appelle donc Anne Charrier. Elle a fêté ses 34 ans. Elle-même est également mère d’une fille. Brigitte Bardot n’a appris la naissance de sa petite-fille que par l’intermédiaire de son fils Nicolas. Elle n’était pas au courant qu’elle avait désormais une arrière-petite-fille. En fait, la célèbre comédienne française entretient des relations vraiment très fraiches avec ses petites filles. En fait, et c’est très surprenant, Brigitte Bardot n’a vu son arrière-petite fille qu’en photo. C’est son fils Nicolas qui les lui a envoyées.

Brigitte Bardot, une actrice mythique

Brigitte Bardot âgée de 84 ans et une actrice mythique. Elle est considérée comme la personnalité phare des années 1960 et du chic à la française. Elle fut, une actrice incontournable durant les yéyés et la muse de plusieurs réalisateurs. Cette actrice fut populaire dans le monde entier et a même eu droit à une chanson à sa gloire. Beaucoup de monde ne le sait pas mais Brigitte Bardot est donc grand-mère et arrière-grand-mère. Mais la star n’a jamais vraiment eu la fibre maternelle. Elle n’a jamais montré beaucoup d’affection à l’égard de sa descendance. Les relations compliquées qu’elle avait eus avec son fils ont mis de barrières sur le sujet. Le poids de la célébrité est parfois lourd à porter.

Peu de liens avec ses petites-filles

A noter que les relations conflictuelles avec son fils s’étaient arrangées au fil du temps. Mais, il a fallu patienter jusqu’en 1992 pour que Brigitte Bardot rencontre ses petites-filles. Complètement improbable comme attitude. Ainsi, Bernard d’Ormale, le compagnon de Brigitte Bardot avait planifié un rendez-vous familial à cette occasion. Elle était très contente d’échanger avec sa petite-fille qui est devenue une vraie femme maintenant. Mais, ses deux petites-filles ne l’ont jamais estimée être une bonne maman voire une bonne grand-mère.

La star n’a jamais eu l’instinct maternelle mais en revanche, elle a toujours été très proche des animaux. Elle mène d’ailleurs campagne contre la corrida et soutient de nombreuses causes animales depuis de nombreuses années. Elle fait des sorties toujours très médiatique. Brigitte Bardot a expliqué qu’elle n’a pas eu le temps, ni l’envie de voir évoluer son enfant et ses petits-enfants.

Qui est Anne Charrier ?

Le fils de Brigitte Bardot a épousé en 1984 un mannequin norvégien. Le couple s’est implanté là-bas. De cette relation, le couple a eu deux filles. Anne Charrier est venue au monde en 1985 et Thea Charnier en 1990. Anne charrier a suivi les pas de sa grand-mère. Elle a joué pour la série de Canal Plus Maison Close la fameuse Véra. Elle a poursuivi ensuite différents projets théâtraux. Elle interprète actuellement un rôle dans la série « Maman à tort ». Sa carrière de comédienne se passe bien.