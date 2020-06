Brigitte Fossey 74ans, voici Marie, sa fille, elle aussi est actrice célèbre

Brigitte Fossey est une comédienne française de renom. Elle fêtait ses 74 ans le 15 juin dernier et c’est donc l’occasion de revenir sur son parcours. Et également l’occasion de vous parler de sa fille, Marie. Car Brigitte Fossey est une mère qui a la chance de voir sa fille suivre ses traces dans le monde de la comédie. Brigitte Fossey commence sa carrière très jeune, c’est lorsqu’elle n’a que cinq ans qu’elle décroche son premier rôle.

Brigitte Fossey, une icône du cinéma français

Brigitte Fossey et sa fille Marie sont très proches. Marie naît le 13 octobre 1968. Elle a alors 51 aujourd’hui. Bien que sa carrière était toute tracée en étant fille d’une grande actrice et d’un cinéaste, Jean-François Adam, Marie ne restera pas sur le devant de la scène bien longtemps. En effet, Marie se contentera de quelques rôles à la télévision et au cinéma. Car elle préférera s’impliquer davantage au théâtre. De 1992 à 2007, elle est présente sur les écrans mais par la suite, elle se fait très rare. Cependant, elle continuerait de travailler auprès de différentes troupes de théâtre telle que le TNP (Théâtre national Populaire).

Marie, la fille de Brigitte Fossey, profite de l’expérience de ses parents dans le cinéma

Malgré sa carrière rapide au cinéma, Brigitte Fossey est très fière de sa fille. En effet, c’est toujours une fierté que de constater que nos enfants empruntent une route pas si différente que la notre en tant que parent. Brigitte Fossey peut alors imaginer qu’elle a su être un modèle pour Marie et cela aura de quoi lui faire plaisir.

Mais la maman de Marie a une toute autre relation avec l’art de la comédie. Car ce n’était pas forcément un choix pour la comédienne. Mais bien plutôt quelque chose qui lui est tombé dessus. En effet, Brigitte Fossey rencontre le succès à l’âge de cinq. Elle incarne le rôle de Paulette dans le film de René Clément, Jeux interdits. Le film rencontre un très grand succès. Tant et si bien que Brigitte Fossey rencontre la reine Élisabeth II en personne. Elle n’est qu’une enfant et goûte déjà aux joies de la gloire et des tapis rouges. Lorsqu’elle a sept ans, les parents de Brigitte Fossey font en sorte de lui permettre d’avoir une enfance normale. Ils souhaitent qu’elle puisse être scolarisée, apprenne le piano et la danse.

Brigitte Fossey a une carrière extraordinaire, elle est une des actrices incontournables de sa génération

Mais le cinéma ne reste jamais très loin. En effet, Brigitte Fossey tourne rapidement dans deux autres films après Jeux interdits. En 1953, elle joue dans L’Amour d’une mère et dans La Route joyeuse en 1956. Elle a alors respectivement 7 et 10 ans dans chacun de ces deux films. Ensuite, elle attendra 1967 pour rejouer dans un film. Ses parents font en sorte qu’elle obtienne son baccalauréat avant de reprendre une carrière. Il s’agira alors de Le Grand Meaulnes de Jean-Gabriel Albicocco. Brigitte Fossey a alors 21 ans. Et elle deviendra maman l’année suivante, la maman de Marie.

Et cette fois-ci, Brigitte Fossey choisit le cinéma pour carrière. Et dans la fin des années 1970 et début des années 1980, Brigitte Fossey est une des actrices les plus célèbres de son temps. Elle joue avec les plus grands acteurs et pour les plus grands réalisateurs. Mais elle sait que son apparence la cantonne à des rôles spécifiques. Ceux de la belle blonde, aux yeux bleus et à la peau blanche qui doit être pure et douce. Elle tente alors de casser cette image qui lui colle à la peau. Pour se faire, elle choisit des rôles inattendus et différents. Elle jouera dans pas moins d’une cinquantaine de films pour le cinéma. Mais aussi dans plus d’une vingtaine d’œuvres pour la télévision, et autant de pièces de théâtre.

Les parents de Marie Adam, tous les deux amoureux du septième art

Brigitte Fossey fait de l’art de comédie le point central de sa vie. Tant est si bien que celui qui devient son mari est un réalisateur. Jean-François Adam, le père de Marie, était notamment l’assistant de François Truffaut et de jean-Pierre Melville. Il est célèbre pour cela mais aussi pour avoir réalisé trois films uniques. En effet, ils ont la réputation d’être des œuvres très personnelles et exigeantes. Mais le public n’a pas fait de ses œuvres de grands succès du cinéma. À l’âge de 42 ans, le 14 octobre 1980, Jean-François Adam met un terme à sa vie à l’aide d’une carabine. Il laisse alors grandir sa fille Marie sans père. Car elle n’a que 12 ans lorsque son père la quitte définitivement.

Cet événement va évidemment rapprocher Marie de sa mère Brigitte Fossey. L’actrice et le réalisateur était déjà séparé lors de ce tragique événement. Elle vit à présent avec celui qui était son dentiste, Yves Samana. Brigitte Fossey reste encore aujourd’hui un personnage incontournable de la scène du cinéma français. Pour son anniversaire le 15 juin dernier, des hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux.