Brigitte Macron a été contactée en urgence par Pierre-Jean Chalençon, voici pourquoi !

Brigitte Macron: Alors que le couple présidentiel passe ses vacances sur le Fort de Brégançon dans le Var comme chaque année, la première dame de France a reçu un appel de l’ancien acheteur d’Affaire conclue. Pierre-Jean Chalençon, qui visiblement posséderait le numéro de téléphone privé de Brigitte Macron, l’aurait, en effet, appelé personnellement il y a quelques jours.

Dans une interview accordée à Télé Loisirs, le propriétaire du palais Vivienne confirmait l’information selon laquelle il aurait lui-même appeler l’épouse du président pour lui faire une demande bien précise : “ J’ai eu Brigitte Macron avant-hier au téléphone au sujet du Liban. Je suis en train de préparer une collecte de fonds parce que tous ces gens qui se retrouvent sans rien m’ont beaucoup touché “.

Si le président Emmanuel Macron s’était bien évidemment rendu à Beyrouth après la terrible explosion qui a fait de nombreux morts et plusieurs milliers de blessés, de son côté son épouse avait travaillé sur la question, notamment dans le cadre de sa présidence des hôpitaux de Paris et hôpitaux de France, afin d’aider l’Hôtel-Dieu de France-Université Saint-Joseph de Beyrouth pour débloquer un montant d’urgence de 500 000 € et parer au plus pressé. On ne connaît pas la demande exacte fait par Pierre-Jean Chalençon, qui souhaitait visiblement s’investir dans l’aide internationale mise en place suite à cette terrible catastrophe.

Ver esta publicación en Instagram 🥰#brigittemacron #emmanuelmacron #couplepresidentiel #macron Una publicación compartida de Brigitte Macron (@brigittemacronbm) el 11 Oct, 2019 a las 7:43 PDT

Toujours disponible et à l’écoute, Brigitte Macron accepterait donc d’être appelée directement pour être sollicitée dans diverses situations. Mais en réalité, le collectionneur napoléonien serait un proche de la fille de Brigitte Macron, et aurait donc par la même occasion ses entrées à l’Élysée. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il sollicitait l’aide de la première dame de France puisqu’en janvier dernier, il l’avait déjà appelé pour aider son ami Michou qui était au plus mal. Pierre-Jean Chalençon avait expliqué à Jean-Marc Morandini, lors d’une interview, que l’épouse du président était effectivement intervenue pour que son ami puisse être hospitalisé en toute urgence :

“Michou devait être hospitalisé mardi et on l’a refusé à l’hôpital parce qu’il y avait soi-disant pas de place. Ils ont fait deux ou trois hôpitaux donc je me suis permis d’appeler Brigitte en lui disant qu’il y avait un vrai souci, et c’est grâce à elle qu’il a été hospitalisé en urgence. Mais c’était trop tard “, car le célèbre homme en bleu décédera quelques heures plus tard.

Autre preuve de la proximité avec les résidents de l’Élysée, l’ancien expert d’Affaire conclue avait été invité en janvier dernier pour un déjeuner privé avec Brigitte Macron. Une étonnante amitié sur laquelle Pierre-Jean Chalençon est revenu, le 20 mai dernier, lorsqu’il était interrogé par Jordan De Luxe dans son émission, L’instant de luxe. Il avait évoqué sa bonne entente avec la première dame avant de parler des difficultés qu’il connaissait pour maintenir le palais Vivienne à flot : “ C’est une œuvre de ma vie. J’ai d’ailleurs dit que je ferai don à l’état de ma collection et du palais. J’en ai encore parlé récemment à Franck Rister, le ministre de la Culture, à Brigitte Macron que j’ai eu encore au téléphone, il n’y a pas longtemps “.

Mais Pierre-Jean Chalençon précisait qu’en réalité, il était assez proche de la première dame de France : ” Je suis quelqu’un à qui on parle… Je parle régulièrement avec Brigitte Macron. On s’envoie des textos, elle m’a appelé récemment “. Pierre-Jean Chalençon avouait d’ailleurs vouer une admiration énorme à la femme d’Emmanuel Macron. Il se rappelait pour l’occasion d’une anecdote qui l’avait réellement touché. ” D’ailleurs pour le décès de mon père, elle a été particulièrement remarquable comme elle l’avait été avec Michou. C’est une femme que j’apprécie, c’est une femme qui a un cœur extraordinaire, c’est une femme intelligente, c’est une femme brillante “ insiste-t-il, sous forme d’hommage.

Une amitié qui semble donc durer à travers les temps. Tout au contraire de celle qu’il avait avec Caroline Margeridon, une autre acheteuse d’Affaire conclue. Les deux vedettes de France 2 ne cessent effectivement pas de s’invectiver par presse interposée, et leur relation semble définitivement rompue. Le point de départ de cette histoire est la réponse de Pierre-Jean Chalençon à une internaute qui lui demandait des nouvelles de Caroline. Pierre-Jean Chalençon avait dit ne pas en avoir avant d’évoquer ” des ringards et des cafards “, en précisant par la suite qu’il ne visait pas son ancienne amie. Mais visiblement, le mal était fait, et les insultes commençaient. Dans une autre interview accordée à Télé Loisirs, Pierre-Jean Chalençon semblait bien décidé à tourner la page de cette amitié.

Il se réjouissait néanmoins d’avoir encore de nombreux contacts avec certains de ses anciens collègues, ” J’ai eu Julien Cohen hier, on se parle à peu près tous les 2 jours, mais aussi Alexandra Morel et Djamel Bentenah, on s’envoie des messages avec Sophie Davant. En revanche, cela montre que, si a priori, je n’ai pas de nouvelles d’elle (Caroline Margeridon NDLR) depuis plusieurs semaines, elle n’a pas non plus besoin de moi. Je pense que sa nouvelle vie lui a fait tourner la tête, mais il ne faut pas oublier d’où elle vient, qui elle est, et ce qu’elle fait “.

Après ces précisions sur Caroline Margeridon, Pierre-Jean Chalençon revenait lors de cette interview, sur son amitié avec la première dame de France et confirmait, l’avoir appelé au sujet du Liban ” Je suis en train de préparer une collecte de fonds parce que tous ces gens qui se retrouvent sans rien m’ont beaucoup touché “, et concernant ses activités à la télévision, il annonçait un grand Scoop.

Le sosie de Michel Polnareff affirme avoir plusieurs projets à la télévision avec Catherine Barma, l’ancienne productrice de On n’est pas couché de Laurent Ruquier sur France 2, et de Tout le monde en parle avec Thierry Ardisson.

En tous les cas, ce qui est sûr, c’est que Pierre-Jean Chalençon n’arrête pas de faire la une des médias depuis son départ de l’émission Affaire conclue. Si certains affirment que c’est la production qui n’aurait plus souhaité sa présence, suite aux photos publiées de lui en compagnie de l’humoriste controversé Dieudonné à l’anniversaire de Jean-Marie Le Pen, Pierre-Jean Chalençon affirme, lui, être parti volontairement. Il en aurait, en effet, eu assez de son rôle dans la célèbre émission d’enchères et souhaitait, selon ses dires, passer à autre chose. Quoi qu’il en soit, Pierre-Jean Chalençon semble avoir un carnet d’adresses bien garni qui lui permettent de multiplier les projets, et de toujours avoir une longueur d’avance.