« Elle craint que l’Elysée soit envahi »: Brigitte Macron inquiète à cause des Gilets jaunes

D’après les informations du livre « Les visiteurs du soir : ce qu’ils disent à l’oreille du Président« , Brigitte Macron a été marquée par la crise des Gilets Jaunes. Elle a même craint un moment donné que l’Elysée puisse être envahi. La rédaction de LD People va vous expliquer exactement ce qu’elle a pu ressentir.

Brigitte Macron ne s’attendait pas à une telle violence

Le 17 novembre 2020, la France a été réveillée par la présence des Gilets Jaunes. Parmi ces personnes, certains n’hésitent pas à s’en prendre directement au président de la République mais aussi à son épouse, Brigitte Macron. Et justement, la femme d’Emmanuel Macron avait prévu cette gronde sociale : « Cette crise était prévisible parce qu’en gros qu’est-ce qu’ils disent ? ‘A partir du 15 du mois, la vie est impossible et on veut que nos enfants aient accès au meilleur.’ Or ce fameux ascenseur social, ils disent qu’il est en panne et je les crois » a-t-elle notamment expliqué.

« Elle craint que l’Elysée soit envahi » : Brigitte Macron anxieuse à cause des Gilets jaunes https://t.co/wEQPCValON — Delight🏇🐴🇲🇫 (@Delightbisou) February 5, 2021

Mais ce qu’elle ne savait pas, ce que la violence allait être aussi élevée. En effet, Brigitte Macron a redouté le pire, c’est en tout cas ce qu’on apprend dans le livre de Renaud Revel « Les Visiteurs du soir : ce qu’ils disent à l’oreille du Président ». On apprend que dans ses pires cauchemars, elle a notamment « craint, un moment, que l’Élysée ne soit envahi« . Heureusement, rien n’est arrivé de la sorte, mais aujourd’hui, la Première Dame doit faire face, comme tout le monde, au coronavirus.

Brigitte dézingue l’utilisation de Fortnite

Ce mercredi 3 février, Brigitte Macron a surpris tout le monde en se rendant à la Maison des Adolescents de Blois pour échanger avec la jeunesse, sur les conséquences de la crise sanitaire. Pour l’occasion, la Première Dame a pris la parole et a notamment voulu discuter des dangers des jeux vidéos, dont la consommation en France a augmenté depuis l’apparition du Coronavirus. Pour l’exemple, elle a parlé de Fortnite : « Fortnite c’est terrible… Quand ils sont sur des jeux comme ça, comment faire pour qu’ils arrêtent ?« .

“Fortnite, c’est terrible” déclare Brigitte Macron qui dénonce l’addiction au jeu vidéo https://t.co/dclZdkBdhB — Maxime (@Weamix_) February 6, 2021

Brigitte Macron a souhaité mettre en garde les parents contre les ravages des jeux vidéos : Brigitte Macron a également prévenu les parents concernant leur progéniture : « Il faut être particulièrement attentif à eux en ce moment« . Et d’ajouter ensuite : »L’adolescence est déjà un âge qui n’est pas simple… Avec cette crise, c’est encore plus compliqué. L’adolescence est un passage compliqué. À nous, adultes de faire le geste. On sait que ces lieux fonctionnent. Avec la Fondation, nous aidons à les multiplier ».