Brigitte Macron a subi une forte dépression! Dans laquelle elle s’était noyée totalement !

Brigitte Macron a accordé un entretien fleuve au magazine Elle, ce vendredi 11 septembre et n’a pas hésité à se livrer sur un sujet intime et touchant de son passé.

Visiblement son premier accouchement fut très difficile, en tous cas les premiers jours suite à cet événement le furent. La first lady française vient de se livrer dans les colonnes du magazine Elle sur le sujet sensible de son premier accouchement. Elle avait alors tout juste 21 ans, et c’était une grande source d’angoisse pour la jeune femme qu’elle était.

” On ne dit jamais à quel point une jeune mère peut être démunie” , débutait Brigitte Macron, avant de continuer l’importance d’évoquer précisément ce point afin de « déculpabiliser les femmes » s’est-elle confiée, et de poursuivre : “À 21 ans, juste après la naissance de mon premier enfant, j’étais devant la maternité en train d’attendre son papa pour rentrer à la maison, et j’ai voulu faire demi-tour, courir me réfugier à la maternité” , se souvient a femme d‘Emmanuel Macron.

Elle était très paniquée à l’époque puisqu’elle était une jeune maman sans expérience :

« J’avais peur de ne pas savoir, peur qu’il ne lui arrive quelque chose. Il a passé ses trois premières semaines à hurler nuit et jour« . Puis les médecins lui assuraient que tout allait très bien et qu’avec ses incessantes inquiétudes, elle ne faisait que lui transmettre ses « angoisses« . Et puis, « Un jour on a compris qu’il souffrait d’un problème médical et il a été opéré« , explique à nos confrères de Elle, Brigitte Macron. « Être maman pour la première fois c’est dur, et personne ne le dit ! », explique-t-elle.

D’après la Première dame, de nombreuses femmes finissent par se « culpabiliser dans une solitude immense » en voyant d’autres jeunes mamans « dans la joie et l’allégresse” .

« Protéger les enfants, c’est aussi soutenir davantage les mères, cesser de les culpabiliser« conclut-elle dans cette interview exclusive.

En effet, avant d’être en couple avec avec Emmanuel Macron, qui était un de ses élèves, Brigitte Trogneux (de son nom de jeune fille), vivait en couple avec André Louis Auzière.

Trois enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine sont nés de cette union, et Brigitte Macron veille toujours sur ses enfants, bien qu’ils soient devenus adultes.

Tiphaine Auzière ouvre un lycée à Paris : le coup de pouce de sa mère Brigitte Macron https://t.co/Mv2Opf34Oq — 𝗣𝗵𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗲 𝗪𝗮𝘁𝗿𝗲𝗹𝗼𝘁 (@phwatrelot) August 20, 2020

Elle a même soutenue sa fille cadette dans la réalisation de l’un d’un projet personnel.

Ses conseils lui ont d’ailleurs été très précieux, d’une part parc qu’ils viennent d’une mère mais aussi parce que Brigitte Macron a travaillé dans l’enseignement. Et pour cause, Tiphaine Auzière a entrepris de lancer un établissement scolaire d’élite pour tous , le lycée « Autrement ». Selon la jeune femme, « Le projet du Lycée Autrement est né d’une envie de donner les mêmes chances de réussite à tous les élèves, quel que soit leur lieu de vie, leur milieu social. L’association Le Lycée Autrement entend participer, à son échelle, à l’élaboration d’un nouveau modèle de lycée plus inclusif, qui permette l’épanouissement et l’engagement des lycéens. » explique-t-elle dans le media « Educ’France », un projet éducatif intéressant qu’elle tient aussi de sa mère.