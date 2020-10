Brigitte Macron a un projet avec un grand footballeur de l’OM, on vous raconte tout!

Brigitte Macron soutient un projet formidable avec un célèbre footballeur de l’OM. Leur action vise à aider les personnes âgées et le personnel aidant.

La Première Dame de France œuvre depuis plusieurs semaines avec un célèbre joueur de l’OM. Leur but vise à soutenir les aidants pour personnes âgées. Brigitte Macron souhaiterait en effet que le personnel aidant ne se sente pas abandonné. Eux aussi ont droit à des moments de détente et de loisirs.

Le footballeur lance un appel : il faut aider les personnes âgées !

Aux côtés de Florian Thauvin, Brigitte Macron a diffusé un message dans une vidéo. Ils ont ensuite partagé leur prise de parole sur les réseaux sociaux. Ce lundi 5 octobre 2020, les internautes ont pu découvrir de quoi il s’agissait plus en détails. Plein d’énergie, le footballeur appelle le public à se mobiliser pour les personnes âgées.

« Tout de suite on a discuté, on s’est bien entendus, on s’est découvert des valeurs en commun ».

En octobre 2019, Florian Thauvin recevait Brigitte Macron pour la première fois. Ils se sont rencontré dans les locaux de l’association A3 « Aide aux aidants ». Cette structure conseille et assiste le personnel aidant qui travaille chaque jour auprès des personnes âgées dépendantes.

« Tout de suite on a discuté, on s’est bien entendus, on s’est découvert des valeurs en commun » , a relaté Brigitte Macron. Florian Thauvin lui a fait des confidences sur sa grand-mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer. « Mon grand-père s’en est occupé pendant pas mal d’années, mais il est parti donc on a été obligés de la placer dans un Ehpad » , lui a-t-il témoigné, les larmes aux yeux. « On a envie de l’aider, d’être là pour elle. Mais on ne sait pas trop comment s’y prendre, comment faire » , a poursuivi le sportif.

« Aidons les aidants. Il faut trouver les moyens qui leur seront le plus utile. Leur accorder des moments de répit ».

Florian Thauvin a insisté sur l’importance de cette action : « On a tous un rôle auprès de la société pour aider les gens en difficulté, que ce soit les gens malades ou les personnes âgées. », a-t-il indiqué. Il faut « encourager tout le monde, notamment tous les jeunes, à tendre la main aux personnes âgées. » a-t-il expliqué.

Voir cette publication sur Instagram Dieu merci 🙏🏻 Une publication partagée par Florian Thauvin (@flotov) le 13 Sept. 2020 à 2 :44 PDT

L’épouse du président a ensuite pris le relai : « On se rend compte de plus en plus qu’on ne peut pas ne pas les aider. Aidons les aidants. Il faut trouver les moyens qui leur seront le plus utile. Leur accorder des moments de répit ». Espérons que ce message soit largement diffusé et relayé.