Brigitte Macron actrice de série de série TV? Elle se rend sur le tournage par surprise !

Brigitte Macron est l’épouse du Président de la République française. En tant que telle, elle a forcément des privilèges qui vont avec son rang. Mais c’est la première fois que Brigitte Macron use de son influence pour se rendre par surprise en plateau de tournage. Et pas n’importe quel tournage, celui d’une série télé de fiction qui retrace la vie de Voltaire : Les aventures du jeune Voltaire. La femme de lettres qui se cache en Brigitte Macron n’aura certainement pas pu résister à découvrir les dessous de cette série. En effet, Voltaire était un écrivain et un philosophe qui marque pour toujours le siècle des Lumières.

Brigitte Macron se rend sur le tournage d’une série de France 3

Les aventures du jeune Voltaire est donc actuellement en tournage. Cette série télévisée sera bientôt proposée sur France 3. Mais les dates de diffusion sont encore inconnues. Il faudra que la pandémie ne cause pas de nouveau du tord à la préparation des enregistrements. En effet, le tournage de cette série devait se tenir entre le mois de février et le mois d’avril 2020. Autant dire que le confinement a contrarié les plans des équipes techniques et des comédiens. Cependant, les membres de cette nouvelle série ne baissent pas les bras et reprennent les tournages plus motivés encore. Et pour leur donner du cœur à l’ouvrage, voilà que Brigitte Macron leur rend une petite visite.

Une surprise qui vaut le détour

Les plus étonnés dans l’histoire ce sont les habitants de la ville qui héberge le tournage de la série. En effet, Les aventures du jeune Voltaire sont tournées à Senlis. Une petite ville charmante située dans le département de l’Oise, dans la région Hauts-de-France. Senlis était une des destinations privilégiés des monarques durant la période du Moyen Âge. Ses fondations sont antiques et elle conserve une riche patrimoine historique. Le centre historique et la vieille ville de Senlis sont des lieux parfaits pour reconstituer des moments de vie de Voltaire. En effet, le siècle des Lumières est un mouvement philosophique, littéraire et culturel qui traverse l’Europe du 18ème siècle. Plus précisément, ce siècle s’étend de 1715 à 1789 et il se propose de remettre en question les croyances établies. Il est appelé le siècle des Lumières car il lutte contre l’obscurantisme, il veut abolir les obstacles à la connaissance.

L’histoire de Voltaire sera bientôt sur les écrans de télévision

L’histoire de Voltaire est assez fascinante, il faut bien l’avouer. Roturier de naissance, il bouscule les conventions sociales et religieuses de son temps. Voltaire n’a pas froid aux yeux et il sera enfermé à la Bastille deux fois. Une fois même, il sera exilé en Angleterre. La Cour de France ne l’apprécie guère, entre autre parce qu’il devient millionnaire à 40 ans grâce à des spéculations. Voltaire est un sacré personnage qui va révolutionner son temps et qui reste aujourd’hui un personnage incontournable de la littérature, de la philosophie et de l’historie. Alain Tasma et Georges-Marc Benamou décident de narrer sa vie dans cette mini-série, en y ajoutant une trame fictionnelle qui va emballer les téléspectateurs. De plus, vous reconnaitrez certains acteurs au casting tels que Valérie Bonneton ou encore Thomas Soliveres.

Voir cette publication sur Instagram 🏰 Une publication partagée par Thomas Solivérès (@thomassoliveres) le 6 Juil. 2020 à 11 :38 PDT

Quelle surprise alors pour les habitants de Senlis d’apercevoir Brigitte Macron entourée des comédiens en costume d’époque. En effet, elle n’avait pas prévenue de ce déplacement car sa visite n’est pas officielle. Elle tenait simplement à se rendre sur le tournage car cette série historique aborde la vie d’un auteur qui la passionne. Brigitte Macron a beau être devenue la Première dame de France, elle ne peut pas se défaire de ses passions. Et l’une des plus prédominantes est celle qu’elle a pour la littérature française. Voltaire est même un des écrivains favoris de Brigitte Macron. Elle voulait alors assister aux scènes en avant-première.

Brigitte Macron est passionnée par la vie de Voltaire

Les aventures du jeune Voltaire se proposent de retracer sa vie et de tenter d’éclairer les téléspectateurs sur la formation de sa pensée. Mais la série reste une fiction malgré l’intégration de plusieurs faits historiques dans son récit. Brigitte Macron aura également fait attention de ne pas croiser la Présidente de France Télévisions. Malgré le caractère non officiel de sa visite sur le tournage, elle ne pouvait pas laisser penser qu’elle donnait son aval à cette série. En effet, se montrer en compagnie de Delphine Ernotte aurait pu compromettre l’impartialité des décisions du CSA. Ou en tout cas cela aura pu donner de l’eau au moulin des ragots en ce sens. C’est donc en connaissance de cause et en prenant toutes les précautions que Brigitte Macron assiste à quelques scènes de la série.

Voir cette publication sur Instagram Peaky Fucking Blinders du 18ème siècle 📷@tibostudio @victor_meutelet @egnmrcs @tompezier Une publication partagée par Thomas Solivérès (@thomassoliveres) le 27 Juil. 2020 à 1 :12 PDT

Les comédiens et les équipes techniques auront également pris plaisir à rencontrer Brigitte Macron. En effet, elle se serait intéressé aux mécanismes qui entourent la création de ce genre de contenus. Les aventures du jeune Voltaire en sont pas encore terminée en ce qui concerne les tournages de la première saison. Mais grâce à la visite de Brigitte Macron et donc de son intérêt pour la vie de Voltaire, cette série de France 3 se voit offrir une belle publicité. Voilà une anecdote qui vaut le détour. La visite de Brigitte Macron dans cette ville de l’Oise n’a pas finit de faire parler d’elle.