Brigitte Macron affiche une tenue osée originale, un look très androgyne

Brigitte Macron fait encore une fois les gros titres grâce à sa tenue. En effet, la Première dame de France s’affiche toujours dans des tenues superbes lors de ses apparitions publiques. Le 30 septembre dernier, elle ne manque pas à la coutume. Brigitte Macron se rendait en Lettonie avec son époux et ses tailleurs cultes sont restés au placard. Elle crée la surprise en arborant un look masculin mais très élégant. Découvrez les images de la Première dame lors de cette visite diplomatique.

Brigitte Macron fait l’unanimité avec ce nouveau look

Brigitte Macron fait toujours couler de l’encre lors de ses déplacements officiels. Ses tenues sont parfaitement étudiées et à la pointe des tendances. Pas une faute de goût à déplorer pour celle qui véhicule l’image de la France à l’étranger. Les fans de mode et ceux du couple présidentiel sont ravis de constater une nouvelle fois que Brigitte Macron assure. Mais le look qu’elle arborait donc le 30 septembre dernier, était pour le moins atypique. En effet, la Première dame a laissé de côté ses habituels tailleurs pour une tenue plus masculine. Très élégante comme à l’accoutumée, Brigitte Macron a préféré opter pour une tenue surprenante.

Le couple présidentiel se rendait donc en Lettonie. Ils visitaient la librairie de Riga notamment et Brigitte Macron se rendait également à la Maison de l’Union Européenne en compagnie Andra Levite, épouse du Président de la République de Lettonie. Ensemble, elles admiraient l’exposition « Dessins en liberté » présentée par l’Institut Français et Courrier international. Malgré les faits politiques que recouvrent ses apparitions publiques, c’est bien la tenue de Brigitte Macron qui a suscité des réactions. En effet, l’épouse d’Emmanuel Macron portait un ensemble qui rappelait les costumes sombres des smokings les plus classes. De quoi détonner avec ses habituelles tenues officielles qui sont davantage des tailleurs.

Des images de la visite diplomatique de la France en Lituanie

La photographe officiel de l’Elysée et du Président de la République a fait de superbes clichés de ce séjour particulier. En revanche, peu d’entre eux font apparaître la tenue exceptionnelle de Brigitte Macron. Mais tout de même, les images valent le détour. Une série d’images en noir et blanc de la célèbre et talentueuse Soazig de la Moissonnière qui est a couper le souffle.

Mais pour revenir au look de Brigitte Macron, il est tout à fait logique qu’il suscite autant de commentaires. En effet, la première dame a habitué ses fans à ne jamais faire de fausses notes avec ses tenues. Mieux encore, elle surprend toujours par son charisme et son élégance. Cependant, ce sont ses tailleurs féminins qui ont fait son succès. Car les jupes de ses tailleurs laissaient voir ses longues jambes fuselées. Karl Lagarfeld en parlait d’ailleurs comme des “plus belles jambes de Paris”. Un compliment de taille pour celui qui en avait vu défiler de nombreuses paires. Et pourtant, Brigitte Macron est tout aussi remarquable dans un look plus masculin qui ne laisse pas entrevoir ses jolies gambettes.

La tenue saisissante de Brigitte Macron fait le tour d’Internet

En effet, la Première dame a enfilé un pantalon à pince noir et fluide, une paire de talons, une chemise blanche et un veston noir assorti à son pantalon. Par dessus, son long blazer quadrillé gris, noir sur les bords, venait compléter à merveille son look pour le moins androgyne. Mais malgré son masque, assorti d’ailleurs à sa tenue et à celui de son mari, impossible de se méprendre. La chevelure et le regard de Brigitte Macron ne trompent pas !

Encore un sans fautes pour la Première dame qui met tout le monde d’accord

Brigitte Macron est parfaitement habillée et malgré des choix moins féminins que d’habitude, elle ne perd rien de ce qui fait son style. Car la Première dame de France est capable de porter de nombreuses tenues différentes venant de plusieurs tendances. Elle sait en revanche parfaitement choisir les moments les plus appropriés pour les endosser. Ainsi, pour une visite officielle, quoi de mieux que de bousculer les codes pour faire savoir au monde ses goûts pour la mode. Le changement de saison aussi a peut-être eu un rôle à jouer dans son choix vestimentaire. En effet, les températures ne cessent de baisser et il ne vaudrait pas que Brigitte Macron attrape froid à cause des jupes de ses tailleurs.

Encore une fois, le couple présidentiel à briller par son élégance. Brigitte Macron aura certainement aussi prêté attention au fait que son époux, le Président de la République française, porte le même masque qu’elle. Une note de raffinement supplémentaire finalement. Surtout lorsque l’on sait que les détails font tout dans le domaine de la mode et du style. Car il ne suffit pas d’être informé des dernières tendances pour parvenir à s’habiller avec l’élégance de Brigitte Macron. Son gilet veston devient rapidement incontournable chez les amateurs de vêtements. La Première dame aurait-elle lancé une nouvelle tendance pour cet automne ? Rien n’est moins sûr. En tout cas, elle est en plein dans les tendances actuelles en choisissant de porter un blazer long au dessus de sa tenue. C’est effectivement un des incontournables de cette rentrée 2020.