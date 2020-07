Brigitte Macron au plus mal! Totalement à bout, Elle perd la tête, les raisons de la 1ère dame dévoilées!

Brigitte Macron est une battante. Cette année 2020, elle a surmonté avec brio des obstacles difficiles, et des événements parfois éprouvants. La Première dame a notamment été particulièrement exposée à l’épidémie de Covid-19.

Si à chacune de ses apparitions publiques, elle apparaît élégante et souriante, sa vie n’en est pas plus éprouvante. Comme tous les Français, Brigitte Macron a dû prendre les mesures nécessaires pour se protéger du virus désormais planétaire. Et plus encore, car sa famille est en première ligne dans la lutte contre cette pandémie.

Sa famille exposée au Covid-19

Laurence, l’une des deux filles de Brigitte Macron, est en effet cardiologue. Agée de 40 ans, c’est la plus discrète de ses enfants dans les médias. L’autre fille de Brigitte Macron Tiphaine, la cadette, est avocate. Lors de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron, Tiphaine avait publiquement soutenu le candidat pendant une réunion d’En Marche qui se tenait dans le Nord-Pas-De-Calais, à Saint-Josse :

« J’ai toujours trouvé qu’Emmanuel était une personnalité hors norme, un homme intelligent avec qui le dialogue est toujours possible », avait-elle dit. De par son métier d’avocate, on pourrait penser que Tiphaine est moins exposée au Covid-19 que sa soeur ainée mais il n’en est rien ! Car le mari de l’avocate travaille également en milieu hospitalier. Deux filles, deux raisons d’être inquiète pendant cette crise sanitaire pour Brigitte Macron qui par ailleurs a également un fils, Sébastien.

Les enfants d’un côté, son mari de l’autre. Tous ses proches sont très exposés. Emmanuel Macron en tant que Président de la République est en prise avec une situation hors-norme et difficile à contrôler. Heureusement, les membres de sa famille seraient aujourd’hui tous sains et saufs. Mais Brigitte Macron a appris la mort d’un proche pour qui elle avait de l’estime.

Il s’agit de Monseigneur Jacques Noyer, l’évêque d’Amiens, sa ville natale. Ce dernier est décédé le 02 juin dernier. Ce n’était pas un évêque comme tout le monde. On décrivait souvent Monseigneur Jacques Noyer comme « atypique et iconoclaste ». Il disait ne pas aimer « pompes » de l’Eglise et il préférait se soucier davantage des déshérités et des migrants.

Brigitte Macron hospitalisée

L’angoisse qu’aurait pu ressentir Brigitte Macron serait aussi à cause de ses yeux. Elle a subi en effet une opération de la rétine. Aucune complication n’est à déplorer lors de sa sortie de l’hôpital, après une chirurgie qui n’était qu’ambulatoire. Mais ce problème de santé a quand même empêché la Première Dame d’assister aux célébrations en mémoire du Général De Gaulle pour le 80ème anniversaire de l’Appel du 18 juin.

Son secret pour faire front à toutes les difficultés du quotidien, elle l’a confié au micro de Sébastien Baer sur France Info : « L’avenir avec Emmanuel n’est pas inquiétant. C’est un homme solide, extrêmement rassurant et extrêmement gentil. On a beaucoup de chance. J’ai beaucoup de chance d’être mariée avec un homme comme lui et j’en ai tous les jours la certitude depuis plus de vingt ans ». Brigitte Macron semble prête à affronter la deuxième vague.