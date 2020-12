Brigitte Macron au plus mal, victime de la “camisole” de la 1ère dame de France

Brigitte Macron est plus que jamais contrainte de respecter des codes sociaux et diplomatiques précis. En tant qu’épouse du Président de la République Française, elle se doit de ne pas attirer les critiques. Mais elle ne peut pas non plus prendre toute la lumière. Un rôle délicat donc, que certain compare à une “camisole” tant les mouvements de la Première dame ne sont pas libres. Brigitte Macron a conscience de l’importance de sa place auprès de son époux. Et c’est avant tout pour lui et pour son travail qu’elle accepte de faire d’innombrables sacrifices. LDPeople vous raconte tout dans cet article.

La “camisole” de Brigitte Macron, une tenue qu’elle porte volontiers

Brigitte Macron voit son existence redéfinie lorsque son mari est élu Président de la République. Et depuis qu’elle l’a rencontré, elle savait que son ambition le mènerait très loin. Son rôle était d’ores et déjà de lui permettre d’atteindre ses objectifs. De travailler à ses côtés pour qu’il rayonne. Une mission qu’elle continue de remplir aujourd’hui. Car la Première dame est plus que jamais une personne qui travaille dans l’ombre. Elle ne peut se permettre de voler la vedette au travail de son mari. S’imposer n’est pas envisageable. Pourtant, elle a un rôle essentiel auprès de lui, tant et si bien que de nombreux conseillers craignent son opinion.

Le 19 décembre dernier, un documentaire passionnant a été diffusé sur Public Sénat. Intitulé Premières dames : neuf femmes aux marches du palais, il faisait intervenir des spécialistes à propos des conjoints des chef d’États. Joëlle Chevé, une historienne, va comparer la tenue protocolaire de Brigitte Macron à une camisole. En effet, selon elle, l’épouse d’Emmanuelle Macron transpire la retenue et la volonté de ne pas faire de faux pas. Une attitude qui correspond a celle de toutes les Premières dames tant leurs rôles sont codifiés par le système. La camisole représente alors les codes imposés par le fait de partager la vie du Président de la République.

La Première dame est un atout

Brigitte Macron était d’ailleurs interrogée sur le sujet en juillet dernier. Sur France Info, elle déclarait ne jamais oublier que c’est son mari qui a été élu et pas elle. Aussi, sa place est délicate en ce qu’elle ne peut pas s’imposer aux électeurs. Mais elle est tout de même là de part son mariage. Ainsi, elle s’inquiète de gêner et d’importuner par sa présence. Selon Brigitte Macron, la seule solution c’est de proposer son aide. À sa mari bien sûr mais aussi au pays.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @brigittemacron.officiel

La Première dame s’engage pour les enfants et leur enseignement. Elle milite pour lutter contre les exclusions, notamment ce qui touche au handicap, à l’éducation et à la maladie. Elle est également du côté des victimes qui brisent le silence pour dénoncer leurs agresseurs, s’intéresse de près à la revalorisation du patrimoine français et préside la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Pour ne citer que cela, car Brigitte Macron est là où l’on a besoin d’elle. Et il ne faut pas douter qu’elle soit d’un grand secours à son mari.