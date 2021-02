Brigitte Macron bientôt dans une émission de télé: Elle va jouer un rôle phare sur France 3 !

Brigitte Macron est une femme très active et les Français et Françaises s’en sont rendus compte depuis plusieurs mois. La femme du chef de l’Etat est en cœur d’une campagne dédié à la récolte des dons pour la fameuse association des Pièces jaunes. Un défi important pour lequel elle ne ménage pas sa peine. LdPeople vous explique tout.

Récemment, la première dame a contracté le Covid-19. Une situation qu’elle avait gardé secrète avant de tout dire de manière publique. « J’ai été souffrante, j’ai été soignée, j’ai eu une forme moyenne » indiquait-elle lors du JT de 20 heures de TF1. Elle affichait certains symptômes, comme la « perte de goût, perte d’odorat, fatigue et migraines » conjuguées à des difficultés respiratoires assez préoccupantes.

Brigitte Macron, une femme dynamique

Une fois guérie, Brigitte Macron a repris du poil de la bête et s’est montrée très active. Elle pense aussi au sort des autres. Elle fait preuve de dynamisme. Elle a à cœur de défendre l’éducation des filles et assure un rôle d’ambassadrice pour l’association Pièces jaunes. En 2019, Bernadette Chirac a passé le relais à la femme d’Emmanuel Macron. Brigitte Macron est donc devenue la présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Une tâche à laquelle elle est très attachée. Depuis quelques semaines, Brigitte Macron s’active pour récolter le plus de dons qu’elle peut.

Brigitte sous le feu des projecteurs

Le 23 janvier dernier, la première dame était invitée sur le plateau du Grand concours des animateurs, animé par la sublime Alessandra Sublet. Le casting était impressionnant ce soir-là. On pouvait retrouver Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France de football et parrain de l’édition 2021. Brigitte Macron a saisi l’occasion de cette visibilité médiatique forte pour lancer un message afin d’encourager les dons. Une tâche d’ambassadrice qu’elle aura l’occasion de porter à nouveau. Ainsi, comme l’indique le quotidien Le Parisien, la première dame sera l’invitée vedette d’une émission spéciale qui s’intitule « Symphonie pour la vie, spécial Pièces jaunes ». L’émission enregistrée récemment à l’Opéra comique, sera diffusé dans peu de temps : le 10 février sur la chaîne France 3 et animée par la très pétillante Anne-Elisabeth Lemoine.

Les invités seront de grande qualité avec de nombreux artistes qui chanteront comme Jane Birkin, Pomme, l’exubérant Matthieu Chedid mais aussi Thomas Dutronc. Les téléspectateurs devraient être nombreux pour ce rendez-vous et pourront écouter les multiples appels aux dons que diffusés par la première dame. Didier Deschamps et Anne Barrère, vice-présidente de la Fondation seront aussi sur le plateau.

Depuis que son mari est arrivé à l’Elysée, Brigitte Macron est scrutée par les journalistes. Ces faits et gestes sont regardés de près. Il faut dire que la première dame est souvent attaquée sur les réseaux sociaux. Elle a dû faire face aux nombreuses critiques liées à sa différence d’âge avec son mari. Mais elle reste courageuse et combative.