Brigitte Macron blessée par les critiques sur son physique et son âge !

Brigitte Macron, les critiques sur sa différence d’âge avec son mari et son physique qui se répètent sans cesse. Des remarques acerbes dont l’épouse du Président Emmanuel Macron a réussi au fil des mois et des années à gérer avec la plus grande finesse.

Brigitte Macron a souvent été la cible soit de moquerie soit de remarques désobligeantes sur la différence d’âge qui la sépare de son mari, plus jeune qu’elle de 24 ans. Malgré plus de 20 ans de vie commune et un amour qui semble toujours aussi présent, cette différence semble toujours poser problème dans la société française qui est plus habituée à voir des célébrités avec des écarts d’âge inversés.

S’il est très commun, voire acceptable qu’un homme dans la force de l’âge vive aux côtés d’une femme beaucoup plus jeune que lui, et les exemples sont nombreux, l’inverse semble toujours créer la polémique tant cela paraît inconcevable auprès d’une certaine partie de la population.

Alors que personne ne s’offusque qu’un homme de 60 ans soit avec une jeune femme d’une quarantaine d’années, qu’une femme de l’âge de Brigitte Macron soit avec un homme plus jeune semble toujours soulever de nombreuses interrogations. Mais ce questionnement ne serait-il pas un problème français quand on voit la manière dont les médias étrangers traitent et soulèvent cette question ?

Devenue une véritable star dans la presse hors des frontières, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne, Brigitte Macron ne cesse de faire la une des tabloïds britanniques et en langue germanique, dans lesquels les journalistes aiment vanter et mettre en exergue les qualités de la première Dame de France notamment pour ses engagements, mais aussi pour son style toujours parfait.

La différence d’âge qui la sépare de son époux le Président Emmanuel Macron semble être vu outre-Manche et outre-Rhin comme une force pour l’homme politique, et en aucun cas comme un problème ou une tare.

Alors que toutes les rumeurs ont couru sur Brigitte Macron, lui reprochant tous les maux de la terre, de nombreux articles sur son physique, des insinuations de chirurgie esthétique, une différence d’âge inacceptable pour certains, le couple Brigitte et Emmanuel Macron semble, malgré tout ces attaques, toujours aussi solide et toujours aussi uni. La question de leur différence d’âge revient néanmoins très souvent au-devant de la scène comme par exemple avant les élections présidentielles.

Une question qui a été abordée à plusieurs reprises durant la campagne électorale d’Emmanuel Macron et qui avait fortement blessé son épouse. Selon le magazine Vanity Fair, la première dame prendrait très à cœur toutes ces remarques : » Malgré ses sourires halés, elle souffre des caricatures affreuses que l’on dessine d’elle, des blagues de Laurent Gerra qui l’a moqué en » grand-mère » sait faire un bon café.

Et encore d’autres humoristes ont été plus rudes « . En effet, que ce soit dans la presse, à la télévision, dans les salles de spectacles ou sur les réseaux sociaux, la différence d’âge entre Brigitte et Emmanuel Macron a été un véritable sujet qui a énormément fait parler en France, et ce pas toujours de manière positive.

Par contre, du côté de la presse étrangère, on a assisté à un véritable plébiscite pour l’ancienne professeur. Le quotidien allemand, Frankfurter Allgemeine Zeitung consacrait d’ailleurs récemment un article de plusieurs pages pour vanter les mérites de l’épouse du Président Emmanuel Macron.

Le journaliste allemand se montrait extrêmement élogieux, en dressant un portrait très flatteur de Brigitte Macron : » Elle rayonne d’une joie de vivre telle, qu’on dirait qu’elle a passé les 40 dernières années à vivre et à faire la fête à Saint-Tropez, elle appartient la génération qui a connu le féminisme dans les années 70 et a concilié sa carrière avec ses trois enfants » précisait le reporter visiblement très admiratif.

Le quotidien allemand poursuit » Quand elle apparaît avec le Président Macron, elle irradie d’un mélange de confiance, de joie et d’expérience qu’on ne retrouve pas chez lui, qui semble toujours tiré à quatre épingles « . Une analyse qui semblerait reprocher le côté parfois trop austère du Président par rapport à son épouse qui elle se montre plus souriante.

Mais si la presse étrangère se montre très empathique et sympathique avec la première Dame, en France, les choses sont un peu différentes. Les critiques dans l’Hexagone arrivent très souvent par les réseaux sociaux, et les remarques négatives peuvent même se transformer en de véritables agressions verbales.

Une attitude dont elle a été réellement victime comme elle le déplorait il y a quelque temps, au micro de RTL » Si vous recevez une lettre et que vous avez des menaces de mort, la personne qui vous menace va être poursuivie » expliqua-t-elle avant de préciser que malheureusement sur les réseaux sociaux les choses sont bien différentes, et Brigitte Macron regrettait donc cet anonymat qui permet tout » Cette impunité n’est pas gérable » déplorait-elle avec amertume.

En effet, sur les réseaux sociaux, difficile parfois de savoir à qui vous parler réellement comme Brigitte Macron l’expliquait lors de l’interview exceptionnelle qu’elle avait accordé à France Info le 10 juillet dernier. Un entretien dans lequel elle revenait sur son parcours et sur son rôle de femme de chef de l’État, mais aussi sur les critiques dont elle fait l’objet.

Le journaliste lui demandait s’il arrivait à l’épouse du Président de lire les réactions sur les réseaux sociaux, et Brigitte Macron y avait répondu sans détour » Je ne suis pas à l’aise quand je ne peux pas répondre. C’est-à-dire que je ne suis pas à l’aise avec l’anonymat, avec les gens qui n’ont pas de visage « .

L’intervieweur lui avait également demandé si elle comprenait cet acharnement et cette haine sur les réseaux sociaux, et une fois de plus la réponse de Brigitte Macron fut très claire » Je ne comprends pas. Pourquoi est ce que systématiquement, on a recours à cette violence ? Pourquoi l’autre devient ce que Sartre disait » le trou de vidange de mon évier » ? Pour moi l’autre, c’est mon alter ego, ce n’est pas mon ennemi. Je pense que les gens qui insultent sont profondément malheureux « . Brigitte Macron, par cette phrase, semble néanmoins essayer de comprendre et de pardonner ceux qui parfois ont des mots très durs, dont ils ne voient pas toujours la portée.