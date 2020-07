Brigitte Macron cause d’énormes problèmes à l’Elysée – Les Français sous le CHOC !

Brigitte Macron surveille de près son mari, en tant qu’épouse attentive. En effet, il est exposé à des risques de surmenage étant donné son rôle de Président de la République. À la tête de l’État, la pression est immense. Et il faut bien avouer que la crise sanitaire qui suit la crise sociale, sont des événements qui ont dû grandement fatiguer Emmanuel Macron. Brigitte Macron est forcément inquiète pour lui. Et tout le monde peut aussi constater, d’après de multiples photos, que le Président de la République montre des signes de fatigue physique indéniables.

Brigitte Macron sait que son mari traverse de lourdes épreuves

Président de la République depuis le 14 mai 2017, l’époux de Brigitte Macron rencontre des difficultés. En effet, il doit faire face à une crise sociale sans précédent avec le mouvement des « gilets jaunes ». Des manifestations récurrentes comme la France en avait rarement connu. Elles étaient encore actives alors qu’une crise sanitaire arrive sur le territoire à cause d’une épidémie mondiale de COIVD-19. Brigitte Macron ne doute absolument pas des capacités de son mari à tenir le choc. Mais il faut bien avouer que cela génère énormément de stress pour Emmanuel Macron.

Les signes de fatigue peuvent se lire sur son visage. Surtout lorsqu’il n’est pas accompagné de son épouse pour le soutenir. Car depuis toujours, elle lui apporte du soutien et du courage. Sans elle, il n’aurait peut-être pas la force de faire ce qu’il fait ni d’être vraiment lui-même. Brigitte Macron et Emmanuel Macron sont mariés depuis le 20 octobre 2007. Mais c’est bien avant que leur histoire commence. Emmanuel Macron est au lycée et Brigitte Macron est à l’époque sa professeur de théâtre. Nous sommes alors en 1994 et les amoureux ne vont pas se quitter. Vingt-quatre années séparent Brigitte Macron de son mari. Il est alors légitime de considérer qu’elle a depuis toujours une influence sur lui qui est au-delà de l’ordre de celle que partage un couple lambda.

La femme du Président de la République fera son possible, comme toujours, pour l’épauler

Brigitte Macron est le pilier d’Emmanuel Macron, celle qui lui donne de l’ambition et de la ténacité. Mais cela n’empêche pas Emmanuel Macron de se sentir épuisé après cette période difficile. Une période de laquelle il n’est pas encore sorti. En effet, gérer le pays alors que nous traversons une pandémie n’est pas de tout repos. Il admet que « les nuits sont courtes » auprès des journalistes qui constatent son épuisement. Tous les Présidents de la République se transforment durant leurs mandats. La fatigue générée par cette fonction accélère le vieillissement et personne n’ignore que la mari de Brigitte Macron commence à développer une calvitie sur ses tempes. De plus, son visage est davantage creusé. Jean-Luc Mélanchon indiquait que selon lui, le Président de la République était « au bout de sa vie ». C’est-à-dire exténué par la fatigue et le stress.

Brigitte Macron va devoir redoubler de soins pour permettre à son mari de rester concentrer. Mais surtout pour qu’il ne s’épuise pas à la tâche. Malgré son statut de chez de l’État, Emmanuel Macron reste humain et doit connaître ses limites pour ne pas les dépasser. Car il ne pourra pas prendre du repos durant son mandat, il devra continuer de se concentrer sur la France et les Français.