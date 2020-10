Brigitte Macron : ce badge sur sa veste qui crée polémique et intrigue énormément !

Un insigne apparaissant sur la veste de la marque Alexandre Vauthier portée par Brigitte Macron a suscité la curiosité des Français. Mais quel était donc ce détail qu’elle arborait le 12 octobre dernier. Explications !

Même si la première dame n’exerce plus le métier d’enseignante, elle continue de se passionner pour les questions d’éducation. Il faut dire qu’elle a été professeure de français. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’elle a rencontré son futur mari Emmanuel Macron. Brigitte Macron est à l’initiative de la mise en œuvre d’une école expérimentale, à l’Institut des Vocations pour l’Emploi (L.I.V.E.). Elle dirige même le conseil pédagogique de L.I.V.E dans la commune de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Elle s’y rend chaque mois. Elle y enseigne d’ailleurs le français pour mettre en avant les plus beaux textes de la littérature auprès d’élèves en difficulté scolaire.

Brigitte Macron, la classe à la française

Le 12 octobre dernier, elle s’est rendue dans l’établissement en question. Brigitte Macron était rayonnante. Elle portait un gilet une veste à carreau très chic, imaginée par le fameux couturier Alexandre Vauthier. Brigitte Macron sait conjugueur avec classe les pièces de haute couture avec les tenues de prêt à porter. Très détendue, elle a décidé d’associer une pièce haute couture avec un top blanc. Elle avait aussi enfilé un jean slim. Elle avait aussi opté pour des bottines rock du plus bel effet. C’est une femme très élégante qui fait attention à la manière de se vêtir.

Brigitte Macron, une femme de cœur

Brigitte Macron est scrutée par les observateurs. Chaque tenue est observée à la loupe. D’ailleurs, un détail a suscité l’interrogation des Français : un badge figurant sur sa veste. Sur celui-ci est noté ELA. Il s’agit d’une association assez connue qui se bat contre les Leucodystrophies. Une belle cause. Lors de la fameuse dictée qui marque le début officiel de la semaine nationale « Mets tes baskets » se déroule du 12 au 18 octobre 2020. Les écoles françaises, Brigitte Macron soutient l’Association Européenne de Leucodystrophie (ELA). Le 12 octobre, la première dame avait prononcé la dictée dans un collège du Chesnay (Yvelines) en compagnie de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale. Un récit clair et bien calibré car la femme du chef de l’Etat est maintenant une experte. Elle s’était livrée à l’exercice à deux reprises en 2017 et en 2019. A l’occasion de la 17e édition, Karine Tuil, Prix Goncourt des Lycéens 2019 et Prix interallié, est la plume d’ELA.

Ver esta publicación en Instagram 🖤🖤🖤 @soazigdelamoissonniere 😍 #EmmanuelMacron #BrigitteMacron #18Septembre Una publicación compartida de Emmanuel et Brigitte Macron (@emmanueletbrigittemacron) el 21 Sep, 2020 a las 7:10 PDT

Une femme influente

Brigitte Macron est une femme qui donne de nombreux conseils à son mari. Elle est une femme d’influence, discrète et précieuse pour le chef de l’Etat. Elle l’accompagne notamment lors des voyages officiels et mène aussi certaines actions caritatives. Brigitte Macron a parfaitement endossé le costume de première dame. Elle s’est particulièrement bien adaptée à l’Elysée. Elle y vit avec son mari Emmanuel Macron. Elle multiplie aussi les rendez-vous à son bureau. Elle dispose d’une petite équipe pour organiser des rencontres.