Brigitte Macron: Ce rituel très symbolique lorsqu’elle est loin d’Emmanuel Macron!

Ce jeudi 17 décembre, on apprenait par le biais des chaînes d’informations, qu’Emmanuel Macron a été testé positif au coronavirus. Le Président de la République a donc du se mettre en quarantaine, loin de sa femme. Pour pallier à son absence, Brigitte Macron a développé un petit rituel romantique. La rédaction de LD People va vous dire ce que c’est.

Emmanuel Macron testé positif au coronavirus

Jeudi dernier, on apprenait qu’Emmanuel Macron était positif à la Covid-19. Il a alors été contraint de s’isoler à La Lanterne, résidence présidentielle située à Versailles. Entouré d’un médecin et de toute son équipe mobilisée pour préserver sa santé. Mais le Président de la République a tout de même souhaité laisser un message aux français, pour qu’ils poursuivent le respect des gestes barrières : “Continuez à faire attention. Le virus peut toucher tout le monde, je suis très protégé, je respecte les gestes barrières, je porte le masque, j’utilise du gel et malgré tout, j’ai été contaminé. C’est sans doute un moment de négligence, un moment de pas de chance aussi, mais c’est ainsi”.

« Je vais bien », dit Emmanuel Macron au lendemain de son test positif au Covid-19 https://t.co/QhxmJrompz — Diane Bourque 🌺 (@DianeBourque) December 22, 2020

Ce confinement imposé ne l’empêche en tout cas pas, de travailler par visio et de continuer d’exercer correctement la fonction de Président de la République. Mais, cet isolement a aussi des inconvénients puisque Emmanuel Macron a été contraint de passer son 43ème anniversaire tout seul. Mais c’est un mal pour un bien, puisque d’ici le 24 décembre, il aura terminé sa période d’isolement et pourra retrouver son épouse pour le réveillon.

Le rituel de Brigitte Macron

Malgré une fin proche de l’isolement, Emmanuel Macron a passé une semaine loin de Brigitte Macron. Et pour mieux vivre la séparation, la femme du Président s’adonne à un petit rituel tout à fait romantique. C’est en tout cas ce qu’on apprend dans le livre “Madame la présidente” paru aux éditions Plon en 2019 et écrit par Ava Djamshidi et Nathalie Schuck. En effet, elle s’asperge de quelques gouttes du parfum de son mari : “Eau Sauvage de Dior” pour avoir la sensation qu’il est présent avec elle.

Brigitte Macron : son rituel symbolique lorsqu’elle est loin d’Emmanuel Macron pour combler le manque https://t.co/Eq6xAtgux4 La veuve poignée 🤔😂😂😂 — PRODIGY ♥ PRODIGE ☮ Anti fascisme EM 🖕 (@tpmetadone21) December 22, 2020

D’ailleurs, on apprend par le biais d’un proche du couple présidentiel, que d’habitude, Emmanuel Macron avait une journée rien que pour Brigitte, ici avec la mise en quarantaine, c’est plus compliqué : “D’habitude, dans la semaine, il y a toujours des moments consacrés à Brigitte, pendant lesquels il pose son téléphone. Mais là, Brigitte n’est pas là, donc il ne doit pas souvent poser son téléphone…”.