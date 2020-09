Brigitte Macron: ce souvenir très secret pour son 1er accouchement, qu’elle dévoile pour la 1ère fois

Brigitte Macron a eu trois enfants avant de se marier avec le Président de la République française. En effet, son mari et elle ont environ 25 années qui les séparent. Le temps pour Brigitte Macron d’être mariée une première fois et de mettre au monde trois enfants et de les élever. L’éducation est tellement son domaine qu’elle deviendra professeure. Et depuis que Brigitte Macron et son mari entrent à l’Élysée, elle ne laisse pas dormir cette vocation. Son but est toujours d’aider les enfants en œuvrant de différentes manières. L’épouse du Président de la République va alors raconter un souvenir très personnel aux journalistes de Elle. De quoi briser le silence autour de la pseudo euphorie des premiers jours qui suivent l’accouchement des jeunes mamans. Brigitte Macron considère que les aider c’est déjà aider les enfants.

Brigitte Macron partage les tensions existantes autour du statut de mère

La Première dame ose aborder un sujet qui reste encore très tabou en France. Encore beaucoup de codes sont à déconstruire autour de l’image de la femme et de la mère. La société est construite pour valoriser les hommes et les femmes sont des rouages de ce système. Pendant trop longtemps, en tant que rouage, elles devaient se calquer sur la vision que la société avait pour elles. Mais aujourd’hui, il est grand temps de parler ensemble du décalage entre cette vision et la réalité. Car les femmes veulent être les égaux des hommes, le temps des faux semblant est doucement en train de s’effondrer. Et c’est encourageant de constater que Brigitte Macron aussi participe à ce programme qui vise à libérer la parole des femmes.

En effet, le tabou autour de l’accouchement n’a pas lieu d’être. Toutes les jeunes mamans traversent des moments difficiles et il faut effectivement oser en parler. Car oser en parler c’est donc rassurer et accompagner les futures mères. C’est également en finir avec ce sentiment de culpabilité. Et surtout, c’est accepter qu’il n’est pas instinctif de s’occuper d’un nouveau-né pour une jeune femme, tout comme pour un jeune homme. Avoir un enfant pour la première fois revient à plonger dans l’inconnu. Malgré toutes les préparations et les lectures sur le sujet, le passage à la pratique est un véritable saut dans le vide. Pourtant, la société aime raconter que la naissance est le plus beau moment de la vie. Que les enfants sont des anges et que les jeunes femmes éveillent en elles l’instinct maternel qui leur permet de parfaitement contrôler la situation.

La parole doit se libérer pour faire changer les choses

Brigitte Macron souhaite mettre un terme à cette idéalisation de l’accouchement et de la maternité. Car elle souhaite être utile aux enfants et à leurs parents. Alors, elle va raconter un moment extrêmement personnel de sa vie. Plutôt que de faire de grands discours sur la place de la femme en société, la Première dame va raconter son expérience privée du décalage entre l’image d’une jeune mère dans la société et la réalité. Pour une interview chez Elle, Brigitte Macron parle de son première accouchement, de l’instant où elle devient mère et de la panique générale qui va avec. Avec douceur, bienveillance et sincérité, elle va déconstruire le mythe de la jeune maman aux anges. Car ce mythe est trop lourd à porter pour les jeunes mamans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ELLE (@ellefr) le 9 Sept. 2020 à 9 :00 PDT

La Première dame parle de son expérience personnelle et privée

L’épouse du Président de la République a donc eu trois enfants. Un garçon et deux filles. Sa première expérience de l’accouchement c’est donc pour la naissance de Sébastien, en 1975. Elle aura ensuite Laurence en 1977 et Tiphaine en 1984. Et Brigitte Macron va évoquer pour la première fois des souvenirs très personnels et privés, pour le bien des nouvelles et des futurs mères. Car ce sont toutes les femmes de la planète qui connaissent les mêmes angoisses et la même pression. La Première dame commence alors par expliquer qu’il est regrettable que personne n’ose “jamais dire à quel point une jeune mère peut être démunie”. Il est temps de rompre le silence et de se libérer de cette culpabilité.

Pour Brigitte Macron, ses premiers pas, avec son premier bébé dans les bras, en dehors de la clinique, étaient terrifiants. Elle confie avoir voulu renoncer à quitter les infirmières, persuadée qu’elle ne parviendrait pas à prendre soin de son fils. Terrifiée à l’idée qu’elle ne sache pas faire et qu’elle le mette en danger. Des peurs absolument normales pour toutes les mères du monde. Le problème c’est qu’elles sont encore trop rares à en parler. Alors les jeunes mamans n’ont pas toute conscience que le problème vient pas d’elle, mais de la conformité de leur réalité avec celle qui est dictée par la société. Et pour supprimer cet écart aberrant, c’est la parole qui sera capable d’agir sur les mœurs.

Brigitte Macron s’implique pour les enfants

En attendant, certaines femmes souffrent seules, terriblement seules, pensant qu’elles seront incapables de gérer leurs nouveaux rôles de mères. Tout cela parce qu’elles imaginent volontiers que les autres mères ne rencontrent pas les mêmes difficultés. Brigitte Macron souhaite donc lever le tabou autour de la grossesse, de l’accouchement et des premiers jours en tant que mère. C’est extrêmement difficile et personne n’a de recettes secrètes. Mais il convient de commencer par refuser cette culpabilité qui n’a pas lieu d’être. À travers son interview, Brigitte Macron souhaite continuer ses batailles pour venir en aide aux enfants. Mais cela peut parfaitement passer par le fait d’aider les mères. Sans ce monstre de culpabilité, les mamans se retrouveront allégées d’un poids qu’elles ne devraient pas porter et qui se répercute sur leur façon d’élever leurs enfants.

Pour en finir avec les violences faites aux enfants, Brigitte Macron envisage toutes les approches possibles. “Un enfant meurt tous les quatre jours en France sous les coups d’un parent ou d’un proche. Ce chiffre paraît impossible. Inimaginable. Intolérable. Il est, pourtant, tragiquement réel. Et c’est bien aujourd’hui dans notre pays que cela se produit. Ce chiffre fait froid dans le dos, mais la situation est bien plus grave que cela. Car un enfant maltraité ne vient pas toujours gonfler une macabre statistique de mortalité infantile.” Le dossier de Elle est complet et Brigitte marron apporte sa pierre à l’édifice.