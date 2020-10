Brigitte Macron: Ce surnom horrible qui ne passe pas, que lui donnent Julie Gayet et François Hollande

D’après les auteures du livre “Madame la Présidente” sur Brigitte Macron, François Hollande et Julie Gayet ont donné un surnom pas très flatteur à la Première dame. Explications.

Une différence d’âge qui ne passe pas chez certains

Même si Brigitte Macron et Julie Gayet n’auraient eu aucun contact entre elles (elle se sont croisées lors de l’hommage à Johnny Hallyday à la Madeleine et lors de l’entrée de Simone Veil au Panthéon), cette dernière n’hésite pas de se moquer de la différence d’âge entre le chef d’État et l’ancienne professeure de lettres. En effet, dans le livre “Madame la Présidente” en 2019, les deux auteures, Ava Djamshidi et Nathalie Schuck expliquent que l’ancien Président de la République et sa femme avait un surnom assez désagréable pour la première Dame : “la vieille”.

Julie Gayet et son compagnon François Hollande se moqueraient toujours de leur différence d’âge. Toujours d’après les révélations des auteures du livre sur Brigitte Macron, le couple Hollande la surnommerait “la vieille”. “Avant l’élection présidentielle, de nombreux convives les auraient entendus s’esclaffer en expliquant qu’Emmanuel Macron était bien obligé de se présenter en 2017, parce que sa femme serait trop âgée en 2022”. Il faut dire que les vingt-quatre années de différence ont déjà fait couler beaucoup d’encre. Au début de son idylle avec Emmanuel Macron, la famille de la Première dame aurait même reçu des menaces de mort à cause de ça.

Brigitte Macron ne supporte pas le mot “cougar“

Si elle se doutait que sa vie allait prendre un autre tournant en devenant Première dame, Brigitte Macron ne s’attendait sûrement pas à un tel acharnement. En effet, dès le début, les critiques sur la différence d’âge n’a eu de cesse d’être mis sur le tapis. D’ailleurs, la compagne d’Emmanuel Macron a pris la parole pour s’exprimer sur son couple :”Ça n’est pas le couple idéal parce qu’être en couple, c’est compliqué. C’est une lutte de tous les jours. Quand on n’a pas le même âge, quand on a une grande différence d’âge comme nous avons, c’est peut-être encore plus compliqué” avait-elle expliqué il y a mois maintenant lors d’un entretien accordé à son ami Marc-Olivier Fogiel, en juin 2019.

Il y a un mot qu’elle ne supporte vraiment pas, c’est “Cougar”. En effet, selon Brigitte Macron, il ne voudrait rien dire : “Il y a un mot que je déteste, c’est le mot cougar. Qu’est-ce que c’est que ce mot. Ça ne correspond à rien. J’ai toujours été attirée par les hommes de mon âge” disait-elle notamment tout en expliquant qu’Emmanuel Macron faisait figure d’exception. Voilà qui est dit.