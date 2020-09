Brigitte Macron : ce très surprenant parfum qu’elle porte suscite toute attention !

Lors de ses sorties officielles, Brigitte Macron s’asperge d’un parfum assez étonnant. C’est une information que l’on a pu lire dans les médias récemment. Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Dans le livre « Madame la présidente », Nathalie Schuck et Ava Djamshidi, deux journalistes ont révélé de nombreux éléments sur la vie de Brigitte Macron à l’Élysée. Cet ouvrage donne beaucoup de détails sur la vie privée du couple Macron. On peut notamment découvrir que Brigitte Macron suit de manière assez stricte un régime alimentaire. Emmanuel Macron fait aussi attention à son alimentation et évite les sucreries. La première dame veille de prêt à la ligne de son mari.

Brigitte Macron: Une relation fusionnelle au sein du couple

Invitées sur la chaîne d’information en continu BFMTV, pour mettre en lumière leur livre en 2019, les deux journalistes ont pu répondre aux questionnements de la présentatrice Apolline de Malherbe. Catherine Nay était aussi présente. Celle-ci avait évoqué une histoire rapportée dans l’ouvrage. Une habitude de Brigitte Macron. « Quand son mari part en voyage, pour le remplacer, elle met son parfum », indique-t-elle sur le plateau. Une attitude assez significative sur l’essence de leur relation qui est très fusionnelle. Brigitte Macron est profondément attachée à son mari. Elle a beaucoup de mal à vivre sans lui. Or, il est souvent en déplacement. Le chef de l’État est sur de nombreux fronts et multiplie les réunions et les voyages officiels. Brigitte Macron doit donc combler le vide et ce n’est pas évident. Elle peut se consoler avec son parfum. « Elle se met de l’Eau Sauvage », précise Catherine Nay.

Eau Sauvage, le parfum du chef de l’État

Le parfum ‘l’Eau Sauvage’ est aujourd’hui très connu. Dior qui a mis au point cette fragrance, considère qu’il incarne l’élégance. On y trouve des notes florales. De nombreux autres hommes en France ont aussi adopté ce parfum. Les différents ingrédients assurent une harmonie délicate entre différentes notes : « Bergamote San Carlo, originaires de récoltes exclusives à l’Eau Sauvage, et une note vibrante d’Hédione, à la douceur florale inédite, pour un sillage chypré puissant. C’est une composition qui, comme la musique de Mozart, est limpide. Elle a l’air simple mais ne l’est, en réalité, pas du tout. Elle est très travaillée l’Eau Sauvage est un parfum juste » explique François Demachy, le nez créateur chez Dior. Ce parfum est disponible chez tous les parfumeurs.

La presse people d’intéresse beaucoup au couple Macron. Cet été sur la Côte d’Azur, le couple a été scruté sous toutes les coutures. On a pu voir de nombreux photographe à l’affut. Emmanuel Macron a été pris en photo en train de faire du Jet Ski. Des clichés qui ont été abondements commentés. Le couple présidentiel est très exposé et cherche à garder un jardin secret. Le week-end, les époux Macron se rendent parfois à Versailles, à la Lanterne. Le cadre de travail y est très agréable avec une piscine et un terrain de tennis.