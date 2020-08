Brigitte Macron: Ces chutes mortelles qu’elle a évité à Brégançon

Brigitte Macron profite cet été, depuis quelques jours, de résider dans le fort de Brégançon. Ce fort est une résidence d’État utilisée comme lieu de villégiature par les Présidents de la République française. Mais Emmanuel et Brigitte Macron, le couple présidentiel, devaient s’assurer que les enfants et surtout les petits-enfants ne prendraient pas de risques en les y rejoignant. Ainsi, la Première dame s’est astreinte à supprimer les pièges que comportait le fort. Même la décoration a été repensée pour protéger les courses des enfants de le fort de Brégançon. Car la tradition est une chose mais la sécurité passe avant tout.

Le fort de Brégançon est un lieu de villégiature présidentielle qui nécessitait des adaptations

Le fort de Brégançon se trouve à Bormes-les-Mimosas, dans le Var. Il est situé sur une île, sur le haut d’un piton rocheux de 35 mètres d’altitude. Mais le général de Gaulle fait construire une jetée artificielle pour rejoindre l’île, ce qui en fait aujourd’hui une presqu’île. Chaque été, les Présidents de la République peuvent établir résidence dans ce fort et jouir d’une tranquillité qui les changera de l’animation parisienne de l’Élysée. Cependant, Emmanuel et Brigitte Macron, s’ils veulent respecter les traditions de la République française, ont tenu à opérer des changements dans le fort de Brégançon. En effet, l’office de tourisme de Borme-les-Mimosas indiquait que la décoration est aujourd’hui adaptée aux chahuts des enfants en bas-âge. Brigitte Macron ne tenait évidement pas à voir ses petit-enfants prendre des risques.

Recevoir ses petits-enfants en toute tranquillité est important pour Brigitte Macron

Ce sont des travaux importants qui ont été réalisés au fil des années par le couple présidentiel. D’abord, en 2017, Brigitte Macron et son mari se rendaient dans le fort de Brégançon pour constater l’ampleur des rénovations nécessaires. Ils ont alors fait rénover la cuisine pour commencer. De plus, Brigitte Macron tenait à faire sécuriser la totalité du terrain pour éviter les drames. Une attitude qui rassurera les parents de ses petits-enfants. Car les accidents lorsque l’on habite au bord d’une falaise peuvent rapidement survenir. D’autant que les enfants sont toujours plus insouciants et peuvent ne pas réaliser qu’il s’agit d’un danger lorsqu’ils en voient un.

Brigitte Macron et le Président de la République souhaitaient donc pouvoir recevoir leurs proches sans se faire du soucis. Barrières, rambardes et autres ameublements visants à la sécurité du lieux étaient donc indispensables. À présent que c’est chose faite, Brigitte Macron peut envisager recevoir ses enfants ainsi que leurs enfants au for de Brégançon. Mais il se pourrait bien qu’Emmanuel Macron ne puisse pas profiter de ces retrouvailles familiales. En effet, le chef de l’État n’est jamais vraiment en vacances même en résidant à “L’Élysée sur mer”. C’est le surnom que l’on donne à cette résidence.

Le mari ne Brigitte Macron est rapidement rappelé à ses fonctions

Plusieurs sujets rappellent le mari de Brigitte Macron a son devoir. Tout d’abord, la pandémie ne prend pas de vacances. La crise sanitaire qui touche la France ne va malheureusement pas disparaître avec les chaleurs estivales. Pire encore, une deuxième vague se prépare et pourrait survenir avant la fin de l’été. L’OMS et les conseils scientifiques indiquent qu’elle sera probablement là pour l’automne. De plus, Beyrouth vient de subir une double explosion dévastatrice. Le Liban, déjà fragilisé, pourrait avoir du mal à se relever de cette terrible tragédie. Ce sont des milliers de personnes blessées, disparues ou traumatisés qui font face à ce drame. Avec cela s’ajoute la colère de constater que le gouvernement du pays de répond pas présent. Alors, Emmanuel Macron s’est rendu sur place le 6 août dernier.

Le drame que traverse le Liban représente une urgence pour Emmanuel Macron

Le Président de la République s’engage à venir en aide aux personnes sinistrées. Il adresse un message fort de solidarité sur place. Un message qu’il retransmet sur les réseaux sociaux.

Les vacances familiales reportées ?

Brigitte Macron pourrait ne pas attendre que son mari soit disponible pour recevoir sa famille au fort de Brégançon. En effet, le Président de la République a toujours des affaires à régler et ne prend que très rarement du temps pour lui. Nous comprendrions donc que Brigitte Macron souhaite profiter de ses proches quand elle en a l’occasion. Car avec la pandémie, elle n’a certainement pas pu voir sa famille autant qu’elle l’aurait voulu.