Brigitte Macron: ces « grand services » que lui rendait Alexandre Benalla, découvrez nos révélations !

Brigitte Macron: Au micro d’Europe 1, le 19 juillet dernier, un ex conseiller du président de la République Emmanuel Macron a parlé des « petits services » qu’assurait Alexandre Benalla auprès de Brigitte Macron, faisant de lui une personne totalement « indispensable » vis-à-vis d’elle.

Il y a un peu plus de deux ans, le 18 juillet 2018, le journal Le Monde sortait des révélations fracassantes qui allait secouer le plus haut sommet de l’Etat. La personne qui était ciblée était un homme important dans le dispositif présidentiel. Une personne chargée de la sécurité du couple présidentiel : Alexandre Benalla. Cette affaire a véritablement empoisonné le couple Macron pendant plusieurs mois. Le 19 juillet dernier, Sylvain Fort, ex-conseiller du président de la république de mai 2017 à début 2019, a évoqué les dessous de ce scandale d’Etat, sur l’antenne d’Europe 1. D’après lui, si Brigitte a été un soutien de premier ordre à l’égard d’Alexandre Benalla, c’est parce que l’homme a su se rendre très utile. En effet, l’homme acceptait certaines missions supplémentaires qui arrangeaient Brigitte Macron.

Alexandre Benalla, un homme qui veille sur la famille de Brigitte Macron

« Il avait compris qu’il y a des trous dans la raquette », précise Sylvain Fort avant d’évoquer un exemple particulier. D’après ce proche d’Emmanuel Macron, Alexandre Benalla a proposé, plusieurs fois, d’assurer la sécurité de la famille de Brigitte Macron. « Madame Macron a des enfants et petits-enfants. Ses petits-enfants n’ont pas de protection policière spécifique, mais sont naturellement, potentiellement des cibles (…) il pouvait se rendre utile pour la sécurité des petits-enfants de madame Macron, aucun agent de l’Élysée ne faisait ce genre de choses », a précisé le conseiller en communication au micro d’Europe 1. Brigitte Macron a dû se sentir redevable de ces petits services.

Une relation d’amitié

Progressivement, Alexandre Benalla qui s’est occupé pendant plusieurs mois de la sécurité du président, rendait des services « discrètement et efficacement et sans compter ses heures » est apparu « non seulement très utile mais véritablement indispensable », à l’égard du couple présidentiel. Emmanuel et Brigitte Macron ont noué vraiment une relation d’amitié avec Alexandre Benalla. L’homme chargé de la sécurité parle de coup de foudre amical, dans un livre qui s’intitule Ce qu’ils ne veulent pas que je dise paru aux éditions Plon.

Aujourd’hui, le couple présidentiel n’a plus aucun contact avec ce personnage qui est devenu très sulfureux. Sur les réseaux sociaux, Alexandre Benalla n’hésite pas à donner son avis sur l’actualité ou sur les questions de sécurité. A un moment donné, on a pu penser qu’il allait être candidat à la Mairie de Saint-Denis. Il y a apparemment sérieusement pensé avant de finalement renoncer. Alexandre Benalla travaille aujourd’hui dans le domaine de la sécurité et a monté son entreprise. Il fait beaucoup de conseils. L’homme est ambitieux et espère à nouveau occuper le devant de la scène dans les mois ou les années à venir.