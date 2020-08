Brigitte Macron : cet "écart" du président qui ne lui a pas vraiment plu du tout !

Brigitte Macron est une femme à multiples casquettes. Elle est une femme de lettres d’abord, mais surtout l’épouse du Président de la République. Ensuite, elle est une mère et une grand-mère attentive. Enfin, elle est également connue pour être une femme de goût en matière de mode et de style. Alors, lorsqu’elle constate que son mari commet un faux-pas, Brigitte Macron est obligée de le lui signaler. Ce fut le cas le 2à août dernier, lors d’une interview que le couple présidentiel accordait à Paris Match.

Brigitte Macron au fort de Brégançon, elle ne prend pas de vacances en matière de mode

Brigitte Macron et son mari sont actuellement au fort de Brégançon. La tradition française veut que le fort de Brégançon, à Bromes-les-Mimosas soit le lieu de villégiature du Président de la République durant l’été. Depuis la fin du mois de juillet, Emmanuel et Brigitte Macron ont donc pris leurs quartiers dans la jolie ville du Var. Des vacances quelques peu étranges pour la Première dame et son mari. Car l’époux ce Brigitte Macron ne peut pas se permettre de se déconnecter complètement de ses fonctions de Président de la République. Alors, Brigitte Macron a tenté de faire en sorte de passer les vacances les plus normales possibles. Et pour se faire, rien de mieux que de recevoir la famille proche. En effet, à leurs yeux, Emmanuel et Brigitte Macron ne sont plus le couple présidentiel. Ils redeviennent rapidement des parents et des grand-parents aimants.

Voir cette publication sur Instagram Notre couverture cette semaine,⁣ Reportage à Brégançon par @olivierroyant Une publication partagée par Paris Match (@parismatch_magazine) le 19 Août 2020 à 3 :19 PDT

L’écart d’Emmanuel Macron sera rapidement relevé par son épouse avant d’être toléré

Dans leur interview pour Paris Match, les lectures peuvent notamment apprendre les petits noms que donnent les petits-enfants à Emmanuel et Brigitte. Pour le Président de la République, ce sera “Daddi” et pour Brigitte Macron, ce sera “Mamibibi”. De quoi véritablement les pousser à se ressourcer auprès des leurs. Mais tout n’était pas rose lors de cette interview. En effet, Brigitte Macron sera dérangée par un détail. Un élément que son mari va négligé et qui va la contraindre à le lui faire remarquer.

Brigitte Macron ne pourra pas s’empêcher de signaler à son époux, malgré la présence des journalistes, qu’il devrait porter des chaussettes avec ses chaussures à lacets. Mais le mari de Brigitte Macron préférera assumer ce choix. En effet, un Président de la République en vacances, même studieuses, a bien le droit de commettre quelques écarts via-à-vis du protocole vestimentaire. Brigitte est réputée pour avoir l’œil en matière de style et de tendance. Elle est elle-même toujours impeccable et fait toujours sensation dans les médias. Cependant, elle pardonnera rapidement à son mari ce faux-pas. D’autant que lorsque la situation le demande, il sait parfaitement choisir une tenue qui respecte le protocole. Impensable que Brigitte Macron tolère qu’il puisse porter atteinte à l’image du Président de la République sans rien faire.

En effet, bien que les apparences soient parfois trompeuses et que nous apprenions à les dépasser, en politique l’apparence est très importante. Il faut donc savoir faire bonne impression dès le début et porter des vêtements adaptés en toute circonstances. Et cela, Brigitte Macron ne le sait que trop.