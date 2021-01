Brigitte Macron : cette dernière révélation sur son état de santé…

Selon plusieurs sources, Brigitte Macron est diagnostiquée positive à la covid-19. Une récente information d’Europe 1 faisait en effet cette annonce concernant l’épouse du président Emmanuel Macron il y a quelques jours. Après le chef de l’État, la première dame de France est, elle aussi, est victime de la pandémie qui nous touche. LD People vous livre tous les détails communiqués il y a peu par la presse.

Brigitte Macron : testée positive le 24 décembre 2020

Le couple présidentiel ” malade “

Au mois de novembre dernier, les Français apprenaient une grande nouvelle. L’époux de Brigitte Macron avait été testé positif à la covid-19. Malgré de nombreuses mesures de protection, le Président est donc néanmoins été lui aussi victime de la maladie. Cette révélation a d’ailleurs suscité un grand nombre de réactions d’étonnements. Pour certains, les nombreuses réunions auxquelles il a pris part, l’ont véritablement mis en danger. En effet, la distanciation sociale reste de rigueur. Car comme le rappelle sans cesse le ministre de la Santé, les contagions continuent d’augmenter dans l’Hexagone. Pour preuve, le gouvernement n’a toujours pas allégé les mesures très strictes, en vigueur depuis le début de la pandémie.

Ainsi, les responsables et décideurs politiques ont en effet décidé de ne pas rouvrir les restaurants le 20 janvier prochain comme prévu. Pire, plusieurs spécialistes du sujet n’hésitent pas à parler aujourd’hui d’une éventuelle troisième vague. L’hypothèse d’un reconfinement ne semble même plus improbable. Dès lors, les mesures de protection sont donc toujours à l’ordre du jour. Cependant parmi toutes les nouvelles victimes de la covid-19, Brigitte Macron fait donc officiellement partie des cas avérés. LD People vous explique tout.

Deux tests successifs

Europe 1 est donc catégorique. Brigitte Macron se révèle en effet positive la veille de Noël. Pourtant, elle n’aurait présenté aucun symptôme important. Toujours selon la même source, ” compte tenu de la fin de l’isolement de son époux qui venait de se remettre du virus, le couple présidentiel était quand même allé fêter Noël au Fort de Brégançon “. Et finalement, les 30 et 31 décembre 2020, de nouveaux tests ont été réalisés sur la première dame de France. Et ceux-ci se sont révélés négatifs. Brigitte Macron n’a donc pas eu des symptômes aussi forts que son époux. En effet, Emmanuel Macron semble avoir beaucoup plus souffert. Le quotidien Le Parisien avait d’ailleurs détaillé les symptômes du chef de l’État lors de l’annonce de sa positivité.

Les journalistes parlaient alors ” d’un covid assez rude avec une toux sèche très importante, un gros coup de fatigue. Ça l’a vraiment atteint, surtout au cours du week-end “. Mais selon toute vraisemblance, Brigitte Macron n’aurait pas eu à souffrir des mêmes désagréments. En tout cas, elle serait aujourd’hui négative. Alors Emmanuel Macron aura-t-il contaminé son épouse ? Ou bien la première dame de France a-t-elle été en contact avec une autre personne positive ? Aucune réponse n’est apportée pour l’instant à cette question. En tout cas, LD People reste très attentif à toute déclaration émanant du cabinet du président. Et le cas échéant, toute nouvelle information vous sera bien évidemment communiquée.