Brigitte Macron: cette place très importante dans les projets de sa fille Tiphaine

Brigitte Macron et son mari sont très amoureux. Depuis 1994, les amoureux entretiennent une relation. Elle aboutira sur un mariage en 2007. Encore aujourd’hui, rien ne semble capable de s’immiscer entre Brigitte Macron et son époux. Cependant, en tant que Président de la République et Première dame de France, Emmanuel et Brigitte Macron doivent faire très attention à leurs images. Ils savent pertinemment que les médias les épient et c’est pour cette raison qu’un jour, Brigitte et Emmanuel Macron doivent faire censurer une photo d’eux. Paris Match partageait une série de photos du couple présidentiel à Biarritz il y a de cela 4 ans. Et dans cette série, heureusement que certaine ont évité la parution.

Brigitte Macron et son époux apparaissent dans des images insolites

Emmanuel et Brigitte Macron n’étaient pas encore investi de leurs fonctions lors de la parution de ces images. En effet, le mari de Brigitte Macron ne rentre en fonction que le 14 mai 2017. Et c’est au début du mois d’août 2016 que paraît la fameuse série d’images. C’est l’époque charnière pour Emmanuel Macron, le moment où il va quitter son poste au gouvernement. À la suite de son départ en trombe, l’époux de Brigitte Macron va créera son propre mouvement que nous connaissons tous aujourd’hui, La République en marche.

À cette époque, les époux tentent finalement de se faire connaître rapidement du grand public. Alors, se laisser faire prendre en photo par les paparazzi fait partie du jeu. En effet, avec la parution de quelques photos inédites, Brigitte Macron et son mari font la une de Paris Match. Une publicité non négligeable de laquelle le couple va devoir tirer parti. Et nous savons aujourd’hui à quel point le mari de Brigitte Macron est un expert en communication.

Un coup de publicité qui sera le bienvenu

Cependant, c’est plutôt une aubaine qui se présente, plus qu’un plan de communication élaboré qui se met en œuvre. En effet, Brigitte Macron et son mari sont en train de se promener sur la plage de Biarritz. Ils passent un agréable moment de détente en couple. Les photos ne sont pas sans les mettre à leurs avantages. Mais l’une d’elle via provoquer de vives réactions. Car beaucoup vont penser que la photo est mise en scène tant ce qui s’y passe est inattendu.

Vous souvenez-vous de cette polémique ? Ou des images en question ? Il s’agissait d’une image dans laquelle Emmanuel et Brigitte Macron rencontre un homme sur la plage. Mais cet homme est un adepte du principe de liberté corporelle optimal. C’est-à-dire qu’il ne porte aucun vêtements et aime profiter ainsi de la plage. Ce qui va questionner l’opinion, c’est que la plage sur laquelle le futur couple présidentiel se promène alors, n’est normalement pas faite pour s’y promener sans vêtements.

Emmanuel et Brigitte Macron n’avaient pas mis cela en scène, ni même le magazine

Paris Match se verra contraint de démentir le caractère irréel de ses images. Non seulement elles sont vraies mais rien n’a été mis en scène. Brigitte Macron et son mari ont donc vraiment rencontré cet homme qui aime se promener sans vêtements sur les plages de Biarritz. Mieux encore, une photo encore plus cocasse aurait évité la parution. En effet, Brigitte Macron racontait à l’époque que le promeneur n’avait pas fait qu’échanger avec eux. Il aurait pris la main de l’épouse d’Emmanuel Macron pour l’embrasser, en signe de respect. Brigitte Macron racontait volontiers cette anecdote. Elle se trouvait vraiment gênée mais en même temps amusée par une situation si rare et improbable. Brigitte Macron avouait même qu’elle ne savait plus dans quelle direction poser son regard.

Cette série d’images n’avait donc pas manqué de faire une belle publicité à Emmanuel Macron. Brigitte Macron sait que son mari envisageait déjà de faire campagne. Mais pour ne pas tout laisser au hasard, ce genre de publicité était très importante. La seule façon finalement de se faire connaître rapidement du grand public. Tout en conservant une posture sympathique car ce ne sont pas eux qui vont demander à être pris en photo.

Les photos d’eux dans les journaux sont monnaie courante aujourd’hui

Et ce ne sera pas la seule fois qu’ils seront pris ensemble en photo pour faire la une de Paris Match. En effet, une autre fois, Brigitte Macron accorde une interview exclusive au magazine. Pensant rendre service à la notoriété de son mari, cela sera vu d’un très mauvais œil par plusieurs ministres de l’époque. Alors, Brigitte Macron et son mari vont tenter de rattraper le coup. Emmanuel Macron regrettera cette exposition maladroite et niera une quelconque stratégie de mise en avant. Brigitte Macron jouera les naïves et son mari la défendra sur le même registre.

Quoi qu’il en soit, cela leur aura également permis de se faire de la publicité au passage. Que cela soit calculé ou non, ils ont l’attention qu’ils recherchaient, peut-être, auprès des médias. Et aujourd’hui, ils n’hésitent plus à offrir des interviews chez Paris Match. Le magazine est réputé pour faire parler des plus grands et pour toujours tenter de les mettre en valeur.

Voir cette publication sur Instagram Notre couverture cette semaine,⁣ Reportage à Brégançon par @olivierroyant Une publication partagée par Paris Match (@parismatch_magazine) le 19 Août 2020 à 3 :19 PDT

Brigitte Macron et son mari occupent le plus haut rang de l’État français. Alors, l’été est toujours propice à obtenir des photos d’eux sous un jour moins protocolaire. Et si cela est bien fait, ils marqueront des points en popularité.