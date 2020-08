Brigitte Macron: Cette rencontre secrète avec une personne célèbre qu’elle a caché à tout le monde

Brigitte Macron: Ce vendredi 21 août 2020, le journal “Le Monde” a publié un portrait consacré à Hélène Darroze. L’occasion pour nous d’apprendre que la jeune femme a récemment déjeuné avec Brigitte Macron à l’Élysée. Explications.

Hélène Darroze ne s’en sort pas

Le 3 juin dernier, Brigitte Macron a accueilli Hélène Darroze à l’Elysée. La célèbre jurée de Top chef a été invitée par la femme du président pour déjeuner dans le plus grand des secrets. Mais pourquoi ce grand mystère ? D’après les informations du toujours bien informé “Le Monde”, la cheffe à demander à la première dame de bien vouloir inaugurer le prochain Parabere Forum, une organisation mondiale inclusive afin de promouvoir la diversité et l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’univers culinaire.

Il faut dire que la restauration est l’un des secteurs qui a le plus souffert. En effet, il y a quelques semaines de cela, Hélène Darroze avait lancé un cri du coeur affirmant être “endettée jusqu’au cou“. Malgré les revenus engendrés par l’émission Top Chef, la restauratrice a beaucoup de mal à joindre les deux bouts : “Top Chef, c’est aussi et surtout de la visibilité. Et à côté, des contrats d’image, de pub, des prestations extérieures. Je vais vous le dire tout de suite : j’ai beaucoup utilisé ces revenus dans mes derniers investissements”, a-t-elle expliqué.

Emmanuel Macron a la rescousse d’Hélène Darroze

Evidemment, Hélène Darroze n’a pas été la seule à avoir été éprouvée par le confinement. Maria Canabal, présidente du Parabere Forum, une organisation mondiale dont l’objectif est de promouvoir le talent et l’entrepreneuriat au féminin dans les métiers de la restauration avait également alerté Emmanuel Macron : “Monsieur le Président de la République, pendant la période de confinement, j’ai reçu des centaines d’appels téléphoniques de femmes cheffes, de sommelières, du personnel de salle, de productrices, de baristas, de boulangères, de bartenders, d’anthropologues et de chercheuses, de toute la France” a-t-elle notamment écrit dans une lettre ouverte publiée dans Le JDD récemment.

Et justement, cet appel semble avoir été entendu puisque Brigitte Macron a invité Hélène Darroze à manger à l’Elysée, le 3 juin dernier. C’est un article récent du Monde qui nous révèle que la cheffe de trois restaurants était Comme le révèle était venue dans le but de “convaincre la première dame d’inaugurer le prochain Parabere Forum“. Cette réunion semble avoir portée ses fruits, ou presque, car le site de l’organisation note que son édition qui se déroulera les 7 et 8 mars 2021 se fera “sous le haut patronage d’Emmanuel Macron“. Comme quoi, ils peuvent être à l’écoute de nombreuses personnes.