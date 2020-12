Brigitte Macron : cette somme colossale qu’elle a couté à la France, la Cour des Comptes dévoile les sommes officielles !

Chaque année, l’état fait un bilan de ses dépenses. D’ailleurs, un organisme est tout simplement dédié à cet effet. En France, il s’agit de la célèbre Cour des Comptes. Il y a peu, l’institution s’est intéressé aux dépenses de Brigitte Macron. Et les résultats sont très intéressants. LD People vous révèle les montants énormes en question. Ce rapport est donc évocateur à plusieurs titres.

Brigitte Macron : les dépenses de la première dame passées à la loupe.

Un bilan comptable surprenant

Même si elle n’a pas été élue par le peuple, Brigitte Macron représente néanmoins l’État français. Depuis l’élection de son mari, l’ancienne professeur remplit d’ailleurs son rôle à merveille. Jamais elle ne se met trop ou pas assez en avant. Elle semble toujours être à l’endroit où on l’attend. De plus, elle est très appréciée à l’étranger. Ainsi, la presse britannique ou allemande semble totalement conquise par la première dame de France. Les journalistes étrangers la désignent comme une véritable représentante du savoir-faire à la Française. Mais son rôle n’est pas si symbolique que ça. Puisqu’elle s’investit réellement dans certains projets qui lui tiennent à cœur.

D’ailleurs, elle est aussi la présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Et en ces temps de pandémie, son travail se révèle d’une importance capitale. Aussi, l’épouse d’Emmanuel Macron se bat ces derniers mois pour attirer des dons pour la Fondation. Mais ses activités aux côtés de le chef de l’État sont également régies par quelques règles. Et notamment en matière financière. Car pour accomplir toutes ses tâches, Brigitte Macron dispose d’un cabinet dédié à sa personne. Alors combien coûte réellement la première dame de France ? LD People vous dévoile tous les chiffres.

Des dépenses en dessous de la moyenne

Toute cette étude est réalisée pour l’année 2019. Et durant cette année, Brigitte Macron a reçu plus de 21 000 courriers de la part des Français. Ainsi, il existe un énorme travail en aval. Pour ce faire, elle dispose de plusieurs collaborateurs. Et les salaires de ceux-ci s’élèvent à 282 476 euros pour l’année fiscale concernée. À titre de comparaison, ce cabinet a coûté 278 750 euros en 2018. Donc, la différence n’est pas très importante. Mais Brigitte Macron ne serait pas là seule à faire des économies. Puisque Emmanuel Macron entre 2018 et 2019 a également fait baisser ses frais de fonctionnement. Cela peut s’expliquer par des voyages moins fréquents à l’étranger et diverses diminutions de charge.

Ainsi, les résultats semblent satisfaisants. D’ailleurs, la Cour des Comptes se félicite de cette bonne gestion. Avec ce rapport purement comptable, ces analystes livrent aussi leurs impressions. ” Sous l’impulsion d’Emmanuel Macron, la présidence de la République s’est réorganisée. Des progrès concrets et des économies ont été réalisés “. Pour rappel, Brigitte Macron ne possède pas de salaire versé par l’État. En ce qui concerne le président de la République, il perçoit chaque mois plus ou moins 15 000 euros brut. Cette somme peut paraître importante pour certains ; en réalité, elle est très faible par rapport à d’autres chefs d’État. Et si on la compare à de grands capitaines d’industrie ou à des sportifs, elle est carrément dérisoire.