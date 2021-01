Brigitte Macron : cette somme incroyable dépensée pour son coiffeur-maquilleur !

Depuis l’accession de son époux au pouvoir, Brigitte Macron bénéficie d’un grand nombre de personnes pour l’aider dans son quotidien. Parmi celles-ci, il y a son coiffeur-maquilleur, toujours disponible à ses côtés. Alors combien coûte ce personnel réservé à la première dame de France ? À ce sujet, la presse a évoqué plusieurs montants bien différents. LD People tente de faire toute la lumière sur ce sujet parfois polémique.

Brigitte Macron : à combien revient sa coiffure et son maquillage ?

Des sommes folles ?

Brigitte Macron ne fait pas partie des élus de la République. Ainsi, elle n’a pas réellement de titre ou de fonction officielle au cœur de la République. Pourtant, elle aussi, tout comme son mari, représente la France et ses intérêts aussi bien à l’intérieur des frontières de l’Hexagone qu’au niveau international. Dès lors, son apparence se doit d’être irréprochable. Mais depuis qu’elle est arrivée au palais de l’Élysée, Brigitte Macron n’a jamais commis le moindre faux pas en la matière. La presse étrangère la reconnait d’ailleurs comme une véritable ambassadrice de l’élégance à la Française.

Concernant ses vêtements, de grands couturiers sont très fiers de pouvoir lui en prêter. En cas de cadeau, ces pièces sont répertoriées comme telles dans l’inventaire de l’Élysée. Mais au sujet de sa coiffure et de son maquillage, certaines questions se posent encore. Car des rumeurs parlaient d’un budget annuel de 150 000 euros destiné à ce poste. Bien évidemment, ce montant exorbitant a rapidement fait réagir les internautes sur le web. Pourtant, Brigitte Macron serait beaucoup moins dépensière que les anciennes résidentes du palais présidentiel. LD People fait les comptes !

Deux fois moins cher !

Brigitte Macron est l’image de la France. Dès lors, son apparence est évidemment soumise à une attention de tous les instants. Aussi, un coiffeur maquilleur est présent à ses côtés et à ceux de son époux le président de la République. Auparavant, cette dépense était facturée près de 10 000 euros par mois. En effet, il s’agissait du salaire du coiffeur de François Hollande lors de son mandat. Mais Brigitte Macron et Emmanuel Macron ont décidé de faire autrement. Ainsi, ils partagent la même personne pour ce service très particulier. Le coût total de cette prestation allouée à leur personne représente donc 5 200 euros mensuellement, soit un total de 62 400 euros sur base annuelle. Les époux Macron ont donc diminué les frais par deux !

Selon plusieurs sources, le coiffeur dédié au chef de l’État et à sa femme les accompagne au quotidien. Il les suit également sur le territoire et dans leurs déplacements internationaux. Il est également disponible selon de très larges horaires. Un prix forfaitaire est donc établi pour répondre aux attentes de Brigitte Macron de son mari. En cas de dépassement, le couple présidentiel paierait lui-mêmes les dépenses supplémentaires. Le Parisien révélait d’ailleurs cette information, déjà en 2018. ” Les Macron sortent le chéquier et la carte bleue pour la quasi-totalité de leurs dépenses privées “. Dès lors, le contribuable n’a pas à payer pour les extras d’Emmanuel et Brigitte Macron ! Bien évidemment, toutes ces sommes peuvent paraître importantes, voire folles. Mais chacun se fera son opinion sur le sujet. En tout cas, il dépense beaucoup moins que leurs prédécesseurs.