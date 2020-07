Brigitte Macron de retour en force après ses opérations, les détails qui choquent les Français

Apèrs plusieurs semaines d’absence pour des raisons de santé, Brigitte Macron a fait son grand retour sur le devant de la scène. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que la première dame de France est requinquée et est prête à se remettre au travail pour aider un maximum son mari.

Brigitte Macron va beaucoup mieux

Comme nous vous le disions dans un précédent article, Brigitte Macron n’allait pas très bien ces derniers mois. En effet, outre les complications avec son mari à la tête de la France, elle a également subi une opération de la rétine. Si aucune complication n’est à déplorer lors de sa sortie de l’hôpital, ce problème de santé a quand même empêché la Première Dame d’assister aux célébrations du 80ème anniversaire de l’Appel du 18 juin. Mais ce n’est pas tout, le 2 juin dernier, elle a aussi appris le décès de l‘évêque d’Amiens, Monseigneur Jacques Noyer. Une disparition qui a dévasté l’épouse d’Emmanuel Macron, qui était très proche de ce dernier.

Voir cette publication sur Instagram 🇫🇷 #brigittemacron #emmanuelmacron #couplepresidentiel #macron Une publication partagée par Brigitte Macron (@brigittemacronbm) le 20 Juin 2019 à 12 :18 PDT

Mais Brigitte à un secret pour faire front à toutes les difficultés du quotidien, c’es Emmanuel Macron : « L’avenir avec Emmanuel n’est pas inquiétant. C’est un homme solide, extrêmement rassurant et extrêmement gentil. On a beaucoup de chance. J’ai beaucoup de chance d’être mariée avec un homme comme lui et j’en ai tous les jours la certitude depuis plus de vingt ans« . Brigitte Macron semble prête à affronter la suite du mandat de son mari, et est prête pour repartir au contact des Français. C’était notamment le cas lors du défilé du 14 juillet.

Brigitte Macron prête pour la suite du mandat de son mari

Désormais requinquée, plus rien n’arrête Brigitte Macron. Depuis son retour au devant de la scène, on voit la première dame un peu partout. En effet, le 13 juillet, elle a assisté au discours aux armées du chef de l’Etat prononcé à l’hôtel de Brienne, à Paris, mais c’est surtout le 14 juillet, à l’occasion de la fête nationale, qu’on a pu la voir toute souriante. A son arrivée sur le lieu de la cérémonie, elle a été accueillie par Geneviève Darrieussecq, élevée au rang de ministre, et la ministre des Armées, Florence Parly comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Brigitte Macron est arrivée place de la Concorde pour la cérémonie du 14-Juillet pic.twitter.com/xWPz6jW6Av — BFMTV (@BFMTV) July 14, 2020

L’éditorialiste Christophe Barbier explique que Brigitte Macron veut incarner la France solidaire en étant proche du peuple : « Elle est sortie de son silence il y a quelques jours pour prendre la parole au chevet de cette France blessée par l’épidémie, et pour montrer que, elle aussi, elle ne ménagerait pas ses efforts. Elle a repris la suite de Bernadette Chirac pour l’opération Pièces jaunes, donc elle essaye d’incarner cette France solidaire, d’union et de solidarité, à sa manière« .