Brigitte Macron: Découvrez qui est son fils Sébastien Auzière, 45 ans, de 3 ans l’aîné d’Emmanuel Macron?

Brigitte Macron a 3 enfants. Son fils aîné s’appelle Sébastien Auzière. Né en 1975, il a deux ans de plus que son beau-père. Mais Emmanuel Macron n’a jamais été gêné par cette différence d’âge.

Le Président de la République a adopté les enfants de sa femme dès les premiers jours. Autant dire qu’ils les considèrent comme les siens.

« Notre famille, c’est mon socle, mon rocher ».

Dans son livre intitulé Révolution et paru aux éditions XO en 2016, il écrivait d’ailleurs « Notre famille, c’est mon socle, mon rocher ». Alors forcément, au moment de passer la bague au doigt de son épouse Brigitte, l’actuel chef de l’Etat a eu une pensée pour les progénitures de sa bien-aimée.

« S’il y en a pour qui ça aurait pu ne pas être très simple, c’était pour eux. »

Il les a donc remerciés chaleureusement. “Je voulais remercier les enfants de Brigitte parce que s’il y en a pour qui ça aurait pu ne pas être très simple, c’était pour eux », a-t-il déclaré. La chaîne France 3 avait diffusé cette séquence dans son reportage Macron, la stratégie du météore, en 2016. Et ça a eu, grâce à eux, la force d’une évidence.”

Brigitte Macron peut aujourd’hui être fière de son fils aîné. Père de deux enfants, Sébastien Auzière travaille en tant que Senior Vice President chez Kantar Health, une société spécialisée dans les études de marché à Paris.

Un parcours brillant qui doit rendre fière Brigitte Macron

Né en 1975, Sébastien Auzière est l’aîné des trois enfants de Brigitte Macron. On peut dire que son parcours est des plus brillants. Après plusieurs années d’études, l’homme décroche son diplôme en 1999 d’une école d’ingénieur spécialisé dans les statistiques. Il intègre l’année suivante, en 2000, l’Institut français de la Mode à Paris. Il fait ses armes là-bas pendant sept ans. Puis il se postule chez un spécialiste des études de marché dans le domaine de la santé, Kantar Health. De 2007 à aujourd’hui, il se hisse au top management jusqu’à devenir Senir Vice President.

Un homme qui ne fait pas de vague

Plus discret dans les médias que sa sœur Tiphaine, Sébastien Auzière ne fait pas de vague. La rare fois où le public l’aperçoit, c’est pendant la campagne présidentielle. Le 17 avril 2017, il accompagne sa famille à un meeting d’Emmanuel Macron. Il se trouve à l’AccorHotels Arena, à Paris, en compagne de sa femme Christelle, mère de ses deux enfants, de ses deux sœurs Laurence et Tiphaine, et de sa mère, Brigitte. Mais Sébastien Auzière est aussi un homme de l’ombre : c’est lui qui était en charge des réseaux sociaux d’En marche pendant la campagne présidentielle.

Alix Brun