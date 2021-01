Brigitte Macron: Depuis son arrivée à l’Elysée, elle enchaîne les pépins de santé, épaule luxée, opération des yeux, Covid…

Invitée de la radio RTL, le 20 janvier dernier, Brigitte Macron a parlé de la situation sanitaire en France. Elle personnellement été touchée puisqu’elle a contracté le virus le jour de noël. Depuis que son mari est chef de l’Etat, la première dame a enchaîné les déboires au niveau de sa santé. LdPeople vous raconte tout !

Brigitte Macron va sans doute longtemps se souvenir de son réveillon de noël. En effet, le 24 décembre dernier, la première dame a été testée positive au coronavirus. Quelques jours auparavant, c’est son mari, Emmanuel Macron qui a attrapé le virus. Sur l’antenne de RTL, le 20 janvier dernier, Brigitte Macron a parlé de ce moment compliqué, durant lequel elle a dû être placée à l’isolement au fort de Brégançon. Son époux l’a ensuite rejoint avec avoir lui-même été placé l’isolement à la résidence de La Lanterne, à Versailles.

Brigitte Macron avait des difficultés à respirer

« Je n’ai pas envie de l’avoir (une seconde fois) », a-t-elle indiqué l’interview donnée à la journaliste Alba Ventura, où elle a souligné avoir perdu l’odorat et le goût. « Il y a un moment où on respire mal, on n’est vraiment pas tranquille. » Dès qu’elle le pourra, Brigitte Macron veut absolument se faire vacciner. Cette contamination au coronavirus, fin 2020, arrivait après de multiples déboires de santé depuis l’arrivée de son mari à l’Elysée en 2017. En juin 2020, Brigitte Macron s’est faite opérée de la rétine.

Une opération des yeux

Suite à cela, Brigitte Macron n’a pas pu accompagner le président de la république à Londres, pour les cérémonies de commémoration de l’Appel du général De Gaulle. L’opération planifiée en mars avait dû être décalée en raison du confinement. Cette intervention a eu lieu de façon ambulatoire et sa convalescence, qu’elle a déroulé dans ses appartements du château de Brégançon, n’a plus été qu’un mauvais souvenir très rapidement.

Brigitte Macron, combattive

Avant le virus du Covid-19, avant l’opération des yeux, la première dame a dû affronter une autre douleur bien pénible. A l’été 2019, tandis qu’elle était présente à la cérémonie du 75ème anniversaire de la libération de la commune de Bormes-les-Mimosas, elle portait une attelle bien visible par les spectateurs. La raison ? Une douleur au bras depuis quelques trimestres et qui s’était ravivée récemment à l’occasion d’une ballade. Elle avait alors été traitée. La première dame avait été contrainte de porter une attelle ponctuellement. Une légère déconvenue qui lui a quand même permis d’assurer cette mission de représentation. En effet, les femmes de président ont des missions protocolaires à effectuer. Comme lorsque le président Poutine était venu au fort de Brégançon.

Être femme de président n’est donc pas une tâche de tout repos. En effet, elle est sous le feu des projecteurs. Ses moindres faits et gestes sont analysés. Elle subit régulièrement des attaques sur les réseaux sociaux. Elle doit rester calme face à cela et ce n’est pas facile.