Brigitte Macron « dévastée » et jalouse, le surprenant SMS de Emmanuel Macron exhumé

Un message d’Emmanuel Macron, aurait-il suscité la jalousie de son épouse Brigitte Macron ? Un texto envoyé à une femme qui pouvait apparaître équivoque ?

Dans son édition, le magazine Paris Match dévoilait les moindres détails d’un SMS envoyé par Emmanuel Macron à une femme, un message qui aurait pu passer pour une rencontre d’un tout autre genre. Ce court texte était adressé à Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, à qui le président de la République donnait rendez-vous le soir même.

Brigitte Macron

Alors qu’Emmanuel Macron se préparerait dans l’éventualité d’une candidature en vue de sa réélection lors des prochaines élections présidentielles, et que dans un même temps, il travaille sur le renouvellement de son gouvernement, il avait adressé un message à l’intéressée, pour lui proposer de prendre en charge l’organisation et le renforcement de la production, et l’approvisionnement de masques et de matériels de soin à destination du personnel et des établissements de santé durant la période de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le Président cherchait effectivement une personne pour travailler plus en profondeur sur le sujet qui était en train de créer une grave crise. Le problème des masques avait en effet été un point noir de la gestion de cette pandémie.

« Puis-je te rejoindre en fin de journée pour un point ? » avait écrit le chef de l’État dans le sms révélé dans la presse, et il n’en fallait pas plus pour que l’imagination ou la malice de certains se mettent en ébullition. Une invitation qui aurait pu être mal interprétée et aurait pu créer une crise de jalousie au cœur du couple Macron, voyant déjà Brigitte furieuse. Mais difficile d’imaginer le président de la République se laisser aller à de tels travers quand on connaît l’amour et l’affection qu’il a pour son épouse. Il faut bien avouer qu’après de nombreuses années de vie commune et malgré leur différence d’âge, ils semblent toujours aussi proches l’un de l’autre et ne sont que très rarement séparés.

Même si bien sûr les obligations du Président l’obligent parfois à devoir quitter celle qu’il aime, pour des raisons d’État. Ils avaient dû d’ailleurs se séparer un bref moment, lorsque le chef de l’État s’était rendu en Angleterre, il y a quelques jours afin de rendre hommage aux Britanniques dans le cadre de la célébration de l’anniversaire de l’appel du 18 juin, proclamé par le général de Gaulle en 1940.

La Première dame de France n’avait pas pu accompagner son époux lors de cette visite présidentielle, puisque elle devait rester à Paris pour subir une intervention chirurgicale bénigne, mais aussi participer à l’inauguration d’un scanner destiné à aider les médecins pour le diagnostic du covid- 19. Un rendez-vous important pour Brigitte Macron puisqu’il se faisait dans le cadre de sa fonction de présidente de la Fondation des Hôpitaux de France Hôpitaux de Paris, un poste qui lui tient particulièrement à cœur et pour lequel elle est très impliquée. Mais cette séparation a été de courte durée et le couple s’est rapidement retrouvé pour reprendre leurs activités communes.

Difficile pour eux de vivre loin l’un de l’autre, comme l’expliquait Nathalie Schuck, la rédactrice en chef adjointe du service politique et éditorialiste du Parisien, dans son ouvrage « ça reste entre nous, hein ? ». Ouvrage dans lequel elle a d’ailleurs assuré que le président de la République était jaloux et inquiet qu’on lui » vole sa femme « . Emmanuel Macron aurait d’ailleurs déclaré qu’il la trouvait si exceptionnelle que chaque homme aimerait l’avoir à ses côtés. Des proches du couple aurait même révélé » Dès qu’elle n’est pas là, il la cherche. Il lui prend la main, il ne la laisse jamais en retrait, la valorisant sans cesse. Exactement l’attitude dont tu rêves devant ton mec « . Marlène Schiappa avait confié de son côté qu’Emmanuel Macron était perdu sans sa femme » elle est sont tout. La phrase que j’ai le plus entendu du Président pendant la campagne, c’est : où est Brigitte ? « . » Il la trouve tellement extraordinaire » il a peur qu’on la lui vole » affirmait un autre témoin proche du couple présidentiel. Un amour réciproque et une complicité dans toutes les épreuves qui étonnent toujours les observateurs, de les voir former un binôme si parfait.

20 ans d’amour et 20 ans d’écart.

Bien qu’ils se soient rencontrés à l’école, c’était chacun dans des rôles bien différents, lui élève, elle professeur de théâtre. Mais ce ne sera que bien des années plus tard qu’ils formeront le couple connu de tous aujourd’hui. » Le seul défaut d’Emmanuel, c’est d’être plus jeune. C’est une plaisanterie entre nous, on ne vit pas un instant dans la différence d’âge (…) Donc les vingt d’écart, ce qui a pu être dit, c’est tellement rien. Bien sûr, on petit-déjeune, moi avec mes rides et lui avec sa fraîcheur, mais c’est comme ça. Si je n’avais pas fait ce choix, je serais passée à côté de ma vie » déclarait Brigitte Macron qui s’expliquait alors sur ce qui a tant fait parler.

Mais ni cette différence d’âge ni les critiques dont ils ont été l’objet, n’ont jamais réussi à les déstabiliser tant ils donnent l’impression qu’ils sont faits l’un pour l’autre. Si on connaît la détermination d’Emmanuel Macron, comme il l’a prouvé en devenant président de la République à 39 ans, à 17 ans déjà, il savait ce qu’il voulait, puisqu’il avait confié à l’époque, qu’un jour… Il épouserait Brigitte… Visiblement, le président a toujours su ce qu’il voulait dans la vie, mais s’est toujours donné aussi les moyens pour y arriver. Un couple qui est donc formé sur des bases solides et qui ne semble donc pas prêt de connaître la crise.

Malgré l’importance de leurs obligations, ils réussissent néanmoins à garder de petits moments pour eux, comme cette tradition qu’ils gardent depuis leur arrivée à l’Élysée. Une fois par semaine, Emmanuel et Brigitte quittent le Palais pour se rendre au restaurant et dîner seuls, en-tête à tête, comme le ferait n’importe quel autre couple.

Un moment à eux, un moment pour eux…