Brigitte Macron dévoile pourquoi elle n’a jamais eu d’enfant avec le président

Emmanuel et Brigitte Macron vivent une histoire d’amour pas comme les autres depuis plus de vingt ans. Mais il y a bien une question que les internautes se posent depuis quelques années : pourquoi n’ont-ils pas d’enfants ensemble ? Nous avons une première réponse. Explications. Emmanuel Macron a renoncé très tôt à la paternité Tombés amoureux l’un de l’autre en 1993, Emmanuel et Brigitte Macron sont toujours aussi complices aujourd’hui. Malgré les critiques liées à la différence d’âge, les critiques sur la gestion de la France, le couple est solide, très solide. Dès leur première rencontre ils savaient qu’ils allaient finir ensemble, qu’importe les attaques ou les sacrifices. D’ailleurs le Président de la République a fait le choix très tôt, de renoncer à la paternité comme il l’a expliqué dans l’émission de C8 “Au tableau” : “C’est un choix que j’ai fait. Brigitte, ma femme, avait trois enfants. Il y en a qui étaient grands quand je l’ai connue, d’autres plus petits” a-t-il commencé par dire. Il y a plusieurs types de familles. Ce qui compte, c’est que ce soit à chaque fois un projet d’amour. #AuTableau @C8TV https://t.co/aVQIkFr4mZ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 19, 2017 20

Il poursuit son propos ensuite en indiquant qu’il était plus important de se concentrer sur les 3 enfants de Brigitte Macron plutôt que d’en avoir d’autres : “On s’est posé la question. Moi j’ai considéré que le plus important était qu’on élève bien les enfants, qu’on les aime. Et puis j’ai sept petits-enfants. Il y a plein de familles différentes aujourd’hui (…) Ce qui compte c’est que ce soit à chaque fois un projet d’amour, qu’il y ait un projet de vie“. Et effectivement le projet de vie d’Emmanuel Macron et de sa compagne

Brigitte Macron: Un couple heureux en amour

Même si ce ne sont pas ses enfants biologiquement parlant, Emmanuel Macron assure les aimer comme si il s’agissait des siens et assume complètement son choix : “C’est un choix que l’on a assumé, que j’ai dû faire très jeune étant donné la différence d’âge. Je n’ai pas eu besoin que ce soit mes enfants et mes petits-enfants sur le plan biologique pour leur donner autant d’amour que je leur donne“.

Ver esta publicación en Instagram ❤️❤️ #brigittemacron #emmanuelmacron #couplepresidentiel #macron Una publicación compartida de Brigitte Macron (@brigittemacronbm) el 6 May, 2019 a las 3:13 PDT

Tiphaine Auzière, la fille la plus jeune de Brigitte Macron, a fait une déclaration émouvante sur le couple que forme sa mère et Emmanuel Macron : “Dès que j’ai su qu’il y avait une histoire entre Emmanuel et ma maman, je n’ai eu aucun doute sur le caractère sérieux de la chose, tellement c’était une évidence. Quand ils sont ensemble, c’est comme si le monde n’existait pas. Si je devais donner une vision de l’amour, ce serait Emmanuel et ma maman“. C’est le plus important.