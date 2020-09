Brigitte Macron dévoile ses plus gros secrets pour un corps parfait à 66 ans

Brigitte Macron se démarque des autres premières dames, d’abord par la différence d’âge avec son mari. Mais elle conserve aussi une taille de guêpe, passé la soixantaine. Quel est le secret de cette ex professeure de lettres ?

La femme d’Emmanuel Macron n’en finit pas de fasciner encore et toujours, tantôt admirée, tantôt critiquée. Engagement citoyen, culture et sens de la mode sont ses domaines de prédilection. Mais aussi garder la forme !

Le couturier Karl Lagerfeld parlait de la first Lady comme de celle qui avait les plus belles jambes de Paris. La maison Louis Vuitton aussi le pense et h’hésite pas à prêter ses tailleurs à son égérie élyséenne.

Brigitte n’a d’ailleurs rien à envier à Carla, ex-mannequin, et conserve une silhouette athlétique.

Des paparazzis ont immortalisé quelques clichés de la first lady en maillot de bain, ce qui prouve bien le naturel de sa teille de guêpe, que l’amiennoise doit bien à une hygiène de vie stricte au palais.

Et la femme de l’Elysée partage volontiers les secrets pour garder une telle ligne à ses admirateurs. Au quotidien au de la de manger sain, elle s’exerce au vélo d’appartement.

Mais à 66 ans, elle adapte aussi son alimentation à son désir de minceur. Elle a intégré les produits de la mer à ses menus.

« Du poisson grillé et des fruits de mer, des spécialités que les Macron affectionnent et qui contribuent à leur ligne impeccable » confie un journaliste proche d’Emmanuel Macron.

Brigitte est aussi très exigeante avec elle-même au quotidien.

Sa silhouette, athlétique la femme du président de la République la doit donc au sport, et à son régime alimentaire fait de produits de la mer certes mais aussi de fruits et légumes : 10 par jour, ainsi qu’un niveau suffisant de protéines. Aux fringales, Brigitte préfère ingérer les aliments indispensables aux apports nutritionnels suffisants, afin de lutter contre les fringales intempestives.

La première dame s’adonne aussi à une routine sportive soutenue et régulière. Dans une journée type elle réalise une heure de vélo d’appartement mais également de la musculation accompagnée d’exercices sur tapis et cela fait partie de sa vie de tous les jours.

La première dame se doit de garder cette dynamique puisqu’elle est constamment sous les feux des projecteurs des paparazzi, des médias people et et de l’opinion publique en général.

Et durant le confinement alors que les français ont pris en moyenne 2,5 kg, la première dame était également exemplaire.

Dans son édition du jeudi 14 mai 2020, Le Point dévoilait les coulisses des déjeuners haut placés au sein de la résidence présidentielle.

La chef de l’état partageait un repars avec Edouard Philippe et d’autres membres de son équipe, Brigitte Macron, elle, mangeait seule.