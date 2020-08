Brigitte Macron: “hyper sexy” elle ose le mini Short ultra-court, la toile est choquée !

Récemment débarqués à Brégançon, le couple présidentiel Emmanuel et Brigitte Macron prennent quelques jours de repos. L’épouse du président en a profité pour faire un peu de sport dans une tenue très légère qui n’a pas laissé insensible les internautes.

Depuis le début du mois d’août, le couple présidentiel a pris quelques jours de vacances. Le 2 août, ils en ont profité pour aller se faire un dîner en amoureux dans une pizzeria très réputé du Lavandou qui s’appelle Les Sirènes. Un beau coup de publicité pour l’établissement. C’est le quotidien régional Nice-Matin qui a vendu la mèche. « Le couple présidentiel s’est éclipsé du fort de Brégançon, dimanche soir, pour manger une pizza en toute simplicité dans un restaurant de Cavalière, au Lavandou. » Emmanuel et Brigitte Macron a passé un très bon moment. Le couple présidentiel a même pris le temps de poser avec l’équipe du restaurant. En portant des masques, bien entendu.

La patronne de la pizzeria très heureuse

L’une des patronne de l’établissement qui se nomme Geneviève Jouet, indiquait aux journalistes : « Ils ont commandé des pizzas et sont restés deux ou trois heures, en toute simplicité. Ils ont passé un moment agréable et ont été très chaleureux avec tout le personnel, comme à leur habitude. C’est vraiment un plaisir d’accueillir le Président et sa femme. ». Le Fort de Brégançon est un lieu calme et agréable qui permet de se détendre en toute tranquillité. Le couple Macron a engagé des travaux depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Ils aiment le lieu et tout va pour le mieux. Ils ont beaucoup de souvenirs sur place.

Le vélo sans casque. VTTAE pour Brigitte Macron (65 ans), VTT sans AE pour sa protection rapprochée. pic.twitter.com/w6EE5NmmWj — Emmanuel (@EmmanuelSPV) August 16, 2018

Une balade à vélo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux

En 2018, Brigitte Macron avait fait le buzz en faisant une balade à vélo qui avait fait beaucoup parler. La première dame de France s’affichait avec un short très court aux côtés de ses gardes du corps. La sexagénaire avait été abordée par plusieurs vacanciers qui étaient présents sur place et avait même pris le temps d’échanger avec eux. Elle est très accessible et se montre proche des Français. Elle bénéficie d’une certaine popularité.

Emmanuel Macron en déplacement au Liban

Le jeudi 6 août, le président Emmanuel Macron a quitté le Fort de Brégançon pour aller à Beyrouth, après la terrible explosion qui a eu lieu dirigeant étranger à se rendre sur place. Il a visité les lieux du drame et a parcouru les rues de la ville. Des milliers de Libanais ont voulu échanger avec lui. Il a promis de l’aide. Des équipes spécialisées ont été envoyées sur place avec un matériel. L’objectif est de retrouver des survivants qui ont été recouverts par des décombres. Plus de 130 personnes ont été tués et 5.000 blessés ont été dénombrés. Brigitte Macron est donc restée seule au Fort durant 48h. Elle sera très heureuse de retrouver son époux dès qu’il sera de retour pour profiter des vacances.