Brigitte Macron en deuil, dévastée, elle est bouleversée par ce décès soudain

Décidemment, l’année 2020 n’épargne personne. Le 5 décembre dernier, Brigitte Macron appris le décès soudain d’un de ses vieux amis, Patrice Corbin, Secrétaire Général de la Fondation des Hôpitaux de Paris et de France. La rédaction LD People va tout vous expliquer.

La mort de Patrice Corbin qui bouleverse Brigitte Macron

Le samedi 5 décembre, la Fondation des Hôpitaux de Paris et de France, présidée par Brigitte Macron a annoncé, via un communiqué, le décès de Patrice Corbin “des suites d’une longue maladie”. Ce dernier était le Secrétaire général de la Fondation et depuis 1989 un membre du Conseil d’administration : “Il s’est engagé avec constance et détermination pour améliorer la vie des patients au sein des hôpitaux de France”, peut-on lire dans le communiqué publié sur le site de la Fondation. L’homme était toujours a fond dans sa mission et même encore quelques jours avant sa mort : “Il y a quelques jours encore, Patrice Corbin proposait de nouvelles pistes pour améliorer le quotidien des soignants pendant cette crise sanitaire sans précédent…”.

🚨 Brigitte Macron en deuil : La Première Dame bouleversée par cette mort soudaine https://t.co/pOE5cSunEO pic.twitter.com/hsTlZvHWzu — Public Mag (@InsidePublic) December 9, 2020

La disparition de ce proche de Bernadette Chirac, ex-trésorier des Pièces jaunes, a touché la Première Dame qui lui a rendu hommage : “Sa parfaite connaissance du milieu hospitalier, les liens qu’il avait su tisser avec les établissements de santé et leurs personnels, étaient un atout précieux pour la Fondation”. D’ailleurs, on apprend Brigitte Macron avait passé plusieurs heures avec Patrice Corbin en juin dernier lors d’un rendez-vous avec les équipes de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France : “Elle a beaucoup travaillé, consulté des personnels soignants, des médecins, des urgentistes”.

Emmanuel Macron candidat en 2022 ?

Pour les biens d’une interview pour Brut, le journaliste Rémy Buisine a demandé à Emmanuel Macron si il allait être candidat à sa succession en 2022. Le Président de la République a ainsi déclaré : “Je n’ai pas le droit, aujourd’hui, de vous dire et de me mettre dans une disposition d’esprit d’être candidat”. Selon lui, se déclarer candidat pour la prochaine élection présidentielle pourrait l’empêcher de prendre des possibles décisions difficiles : “Pourquoi ? Parce que si je me mets dans la situation d’être un candidat, je ne prendrai plus les bonnes décisions, ni de risques pour répondre à l’exigence du moment“.

Emmanuel Macron dit ne pas pouvoir répondre à la question d’une candidature à sa réélection en 2022. Il affirme même ne pas savoir s’il pourra se représenter. https://t.co/4umrTPMgpQ pic.twitter.com/rOC9lrU4oj — France Culture (@franceculture) December 8, 2020

Il poursuit son propos et a émis la possibilité de ne pas être en mesure de se représenter à cause de certains choix possibles dans les prochaines semaines : “Et peut-être que je ne pourrai pas être candidat. Peut-être que je devrai faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures parce que les circonstances l’exigeront et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n’exclus rien“. LD People pense que justement Emmanuel Macron est déjà en campagne avec cette interview et se représentera en 2022.