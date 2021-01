Brigitte Macron encensée par Pascal Praud, ses propos élogieux à la femme du président!

Le journaliste Pascal Praud qui officie sur CNews a profité de la présence du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal pour enchaîné les compliments à l’égard de Brigitte Macron ! LdPeople revient sur cette séquence.

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, était l’invité de l’Heure des pros, le 22 janvier dernier. Il s’agit d’une émission présentée par Pascal Praud. Attal a dû répondre aux questions des différents chroniqueurs de l’émission politique diffusée sur CNews. Il a été interrogé sur les propos d’Emmanuel Macron.

Gabriel Attal défend Emmanuel Macron

Le chef de l’Etat avait dénoncé les « 66 millions de procureurs » qui critiquaient sa politique. « Il n’a pas dit ‘Il y a beaucoup de gens qui nous critiquent : 66 millions de procureurs ! » souligne Gabriel Attal, qui ajoute.« Il a indiqué ‘ne soyons pas dans une société où en permanence on va traquer l’erreur, considérer que c’est définitif, et jeter les gens qui se trompent !’ », a précisé Gabriel Attal. A l’occasion de la venue du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a en profité pour lancer quelques pics à l’égard du gouvernement mais aussi faire des compliments à l’égard d’une personnalité de premier plan…

Des éloges à l’égard de Brigitte Macron

Pascal Praud a indiqué « Il y a tout de même quelqu’un qui communique vraiment bien chez vous. Je pense que c’est le meilleur et vous devriez le mettre dans votre gouvernement. Car il y a un peu d’empathie, de l’intelligence, de la subtilité, de la nuance et du charme. Je pense que vous devriez l’intégrer dans votre gouvernement », au sujet de Brigitte Macron. Une sortie très étonnante. « Ce que je reproche généralement aux hommes politiques, mais peut-être parce qu’ils ont le pouvoir et que la première dame ne l’a pas, c’est de manquer d’empathie, parfois de proximité, de ne pas être au courant de la vie des uns et des autres. Lorsque la première dame explique ‘ils sont sur les écrans etc…’, on a quelqu’un qui connaît la vie des uns et des autres et non pas quelqu’un de glacé, distant, d’administratif, d’énarque ».

Pascal Praud : Brigitte Macron s’engage pour la bonne cause

Des propos qui ont dû faire plaisir à Brigitte Macron ! La première dame est la présidente de la Fondation des Hôpitaux. Elle est d’ailleurs en première ligne pour une campagne de dons pour récolter un maximum d’argent pour l’opération Pièces jaunes. D’ailleurs, Brigitte Macron a multiplié les prises de paroles, ces dernières semaines pour médiatiser le plus possible son message. Par ailleurs, la première dame a connu des dernières semaines assez difficiles. En effet, elle a contracté le Covid-19 et a dû être placée à l’isolement pendant plusieurs jours. De plus, elle doit souvent faire face à des attaques sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas facile d’être ainsi exposée mais Brigitte Macron accepte de bonne grâce aussi les désagréments de cette place au sommet de l’Etat. Elle soutient son mari au quotidien.