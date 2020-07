Brigitte Macron épuisée, elle aurait du mal à remonter la pente, elle craque, on dévoile tout

L’année 2020 n’est pas une année comme les autres et ce n’est pas Brigitte Macron qui dira le contraire. La première dame a notamment été confrontée à de nombreuses épreuves qui l’ont épuisée moralement. D’après plusieurs sources concordantes dont certains proches du couple présidentiel, elle serait assez mal en point. Il faut dire que depuis le confinement elle enchaîne les galères.

Un confinement difficile à vivre pour Brigitte Macron

Passer 55 jours loin de ses enfants n’est pas chose aisée et même quand on est l’épouse du Président de la République. En effet, vivre à distance de ses trois enfants et de ses sept petits enfants a été une véritable torture pour Brigitte Macron, d’autant plus qu’elle avait pour habitude de les voir jusqu’à deux fois par semaine. Du jour au lendemain, elle s’est retrouvée toute seule. Mais ce n’est pas tout, les éléments se sont enchaînés, il y a quelques semaines (le 2 juin dernier), elle a appris le décès de l‘évêque d’Amiens, Monseigneur Jacques Noyer. Une disparition qui a dévasté l’épouse d’Emmanuel Macron, qui était très proche de ce dernier.

Enfin, très récemment, Brigitte Macron a du subir une intervention chirurgicale assez fatigante. En effet, la première dame a subi une opération de la rétine. Et selon le magazine Gala : « Comme tout acte chirurgical, cette intervention comporte des risques de perte partielle, ou plus rare, totale de la vision« . Ce même journal nous apprend également que : « Cette opération de la rétine ne devrait pas bouleverser son agenda, mais l’obliger à porter des verres teintés au cours des prochaines semaines« . Même si ce n’est pas grave, l’enchaînement des mauvaises nouvelles ont été difficiles à encaisser.

Prête pour un second mandat ?

Depuis le début du quinquennat, son image, sa différence d’âge avec le président de la République ont été vivement critiqués, en France comme à l’étranger. D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, les insultes étaient plutôt violents par rapport à l’action de Brigitte Macron. Ainsi, cette dernière a vite appris à ne plus les consulter et elle a bien raison : « Je ne suis pas à l’aise quand je ne peux pas répondre. (…) je ne suis pas à l’aise avec l’anonymat, avec les gens qui n’ont pas de visage » explique la première dame, avant d’ajouter « je pense que les gens qui insultent sont profondément malheureux« .

Questionnée sur la fin du quinquennat par France Info, Brigitte Macron ne se fait pas de soucis pour l’avenir, qu’il soit à l’Elysée en 2022 ou ailleurs : « L’avenir, c’est toute cette incertitude, tout ce qui peut arriver. Donc bien évidemment, l’avenir peut être inquiétant. Mais l’avenir avec Emmanuel n’est pas inquiétant. C’est un homme solide, extrêmement rassurant et extrêmement gentil. On a beaucoup de chance. J’ai beaucoup de chance d’être mariée avec un homme comme lui« . Comme quoi, un deuxième mandat pourrait être envisagé du côté du couple présidentiel.