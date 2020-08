Brigitte Macron et Emmanuel: des aveux bouleversants sur les cuisines et les repas de l’Élysée

Le régime du couple Macron serait plus léger en calories que le budget de certains de leur prédécesseurs … En effet Guillaume Gomez, chef cuisinier de l’Élysée a donné quelques informations sur leur régime alimentaire …

C’est dans les l’édition du dimanche 9 août du Midi Libre, journal du Sud Ouest, que Guillaume Gomez chef des cuisines de l’Elysée, a dévoilé les secrets des repas présidentiels. Si Emmanuel Macron voue une passion pour les cordons bleus, son régime quotidien est tout à fait autre …

On se souvient du Président Jacques Chirac, qui aimait savourer les classiques de la gastronomie française, comme la tête de veau. Le régime de l’actuel président est plus frugal.

Merci ⁦@FoodandSens⁩ Guillaume Gomez – Le chef des Présidents – Food & Sens https://t.co/MAB1Irydx7 — Guillaume Gomez Chef (@ggomez_chef) August 10, 2020

“Même si vous êtes ici dans un lieu ancré dans l’histoire, avec des dorures, il n’est pas figé. Plus personne ne mange la cuisine qu’on faisait il y a vingt-cinq ans. Elle s’est allégée, les repas sont plus rapides“, explique Guillaume Gomez, qui a été élu Meilleur ouvrier de France dans la catégorie cuisine à 25 ans.

Les restes réutilisés à bon escient ..

Si le budget est revu à la baisse, les plats sont aussi consommés plus rapidement et son plus légers , tout comme la gastronomie évolue et fusionne avec d’autres plats internationaux.

Celui qui est fan de pain au chocolat, révèle que”la Cour des comptes a demandé à ce qu’on fasse attention au budget et l’Elysée se veut toujours exemplaire », durant le mandat de Nicolas Sarkozy.

La nourriture est alors gérée “en bon père de famille” : “Comme nous faisons du service à la française ‘les convives se servent dans le plat’, cela nous permet de réutiliser les restes, le lendemain d’un dîner d’Etat, pour le personnel. » “Ils choisissent ce qu’ils mangent, avec une proposition que je leur fais. Pour tous les autres j’impose le menu pour gérer les stocks.” Explique Guillaume Gomez concernant le couple présidentiel.

Brigitte et Emmanuel Macron peuvent alors tout de même se faire plaisir dans la limite du raisonnable comme des restrictions budgétaires s’imposent …

Les mini cordons-bleus sont alors servis pendant des réceptions, un plat qu’affectionne particulièrement le chef d’Etat.

Quand à Brigitte Macron, un régime très sain : « Au menu, très souvent, du poisson grillé et des fruits de mer. Spécialité que les Macron affectionnent et qui contribuent à leur ligne impeccable. » explique le chef des cuisines à nos confrères de Gala.

Du poisson, des fruits de mer, des légumes et des cordons bleus si vous avez de la chance en étant invité chez les Macron !

Non, ce n’est pas un fake… merci Mimi Marchand ! 📸🙄 pic.twitter.com/BfNEynjgyf — Kâplan (@KaplanBen_Fr) August 7, 2020

Voici ce qui permet donc à la First Lady de garder la ligne. Elle ne lésine également pas sur le sport. Emmanuel Macron aussi fait du sport, on l’a d’ailleurs aperçu au mois de juillet en Une de Voici, sur un jet ski, près du fort de Brégançon, dans le Var.