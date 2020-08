Brigitte Macron et Emmanuel en vacances à Brégançon, tout passe par elle c’est elle qui commande.

En véritable maîtresse de maison, c’est bien Brigitte Macron qui semble être la première dame dans le célèbre Fort de Brégançon. En vacances, c’est véritablement elle la patronne !

Comme de très nombreux Français, le couple présidentiel a pris ses quartiers d’été dans le sud de la France, et plus particulièrement dans le Fort de Brégançon. Fin juillet, Brigitte et Emmanuel Macron quittaient la résidence de l’Élysée pour les côtes varoises. Si à Paris, pour les besoins du protocole, les choses sont généralement établies par un grand nombre de secrétaires et part les habitudes de l’Élysée, lors de leur pause estivale, c’est véritablement l’épouse du président de la République qui règne en maître. Dans un article paru dans le JDD début août 2019, il est même affirmé qu’elle s’occupe intégralement de la planification des loisirs ainsi que des sorties non-officielles.

Depuis 3 ans que son mari occupe la plus haute fonction de l’État, l’ancien professeur semble réellement se plaire dans la résidence d’été des présidents de la République. Contrairement à Jacques Chirac qui lui détestait visiblement les lieux, Emmanuel Macron semble, lui aussi, apprécié cet endroit destiné à sa fonction. ” C’est un lieu que le président apprécie particulièrement parce qu’il est coupé du reste du monde géographiquement, de part les murs et la forteresse “. Des propos tirés d’un ouvrage, intitulé Le Fort de Brégançon, histoire, secrets et coulisses des vacances présidentielles , aux éditions l’Observatoire. Guillaume Daret, journaliste et auteur de ce livre, revenait sur les particularités de cette demeure et de ses célèbres occupants.

Brigitte Macron

Au programme de ces vacances, peu de bains de foule, mais des petites sorties en toute discrétion. Ou du moins dans une discrétion toute relative, puisque évidemment, le couple présidentiel est suivi par les journalistes dès qu’il franchit les portes de la forteresse. Ainsi, Brigitte et Emmanuel Macron ont été vus dans une pizzeria de la région toulonnaise où ils semblent avoir leurs habitudes. Après les repas, ils s’aiment s’octroyer une longue marche ou des promenades à vélo en toute discrétion. “ Cela montre bien que quand un couple présidentiel ne souhaite pas être vu, il ne peut pas être vu. Ça ne leur empêche pas de faire quelques sorties. Ils se sont rendus à des expositions ou pour rencontrer des gens dans l’arrière-pays varois, mais souvent, on ne le savait qu’un jour ou deux après, parce qu’ils tweetaient une photo. Ça montre qu’ils sont assez tranquilles “expliquait Guillaume Daret, très au fait des habitudes des résidents des lieux.

Côté organisation, et plus particulièrement du côté de la table, c’est le travail de Brigitte Macron qui décide des menus en collaboration avec Guillaume Gomez, le chef cuisinier du palais de l’Élysée qui se déplace également lors de leur séjour sur les bords de la Méditerranée. Très impliquée dans l’organisation, mais également dans la gestion de la maison, Brigitte Macron a, elle-même, supervisé des travaux d’aménagement qui ont eu lieu il y a quelque temps. Car si la bâtisse est vieille de plusieurs siècles, elle avait été, à de nombreuses reprises, aménagée, mais pas nécessairement pour accueillir des enfants. Il semblerait donc que l’épouse du président ait donné quelques consignes pour revoir un peu le style et la disposition des meubles. Il est vrai que cette année 2020 était placée sous le signe de la famille et que le couple recevait les enfants et les petits-enfants de la première dame de France.

En plus de la supervision des lieux et de l’organisation des sorties et des repas, Brigitte Macron s’occupe également de l’accueil des hôtes durant ce séjour. Si cette année, on avait parlé de la possibilité qu’ils reçoivent l’ancien président Nicolas Sarkozy, aucune information n’a filtré à ce sujet. En 2018, lors de la visite de Thérésa May dans le Fort de Brégançon, Brigitte Macron s’était d’ailleurs occupée de tout. Tandis que son époux conversait avec la première ministre britannique, Brigitte Macron faisait visiter les alentours et les perles du patrimoine français à son homologue Philippe May. Mais cette année aura été très particulière, car en plus d’avoir dû quitter les lieux pour se rendre au Liban, Emmanuel Macron reste en contact permanent avec son Premier ministre. La crise de la pandémie du covid-19 l’oblige donc à être très vigilant et à rester sur le qui-vive s’il y avait une décision urgente à prendre.

Le couple aura quand même pris le temps pour s’offrir une soirée en amoureux dans un restaurant appelé Les sirènes. Au menu, pas de mets raffiné ou de plat signature réalisé par de grands chefs étoilés, mais simplement une pizza dans une célèbre brasserie locale avec vue sur la mer. L’une des propriétaires des lieux, Geneviève Jouet, se montrait très heureuse d’avoir pu accueillir le chef de l’État et son épouse, et ce dans la plus grande simplicité : “ Ils ont commandé des pizzas et sont restés 2 ou 3 heures, en toute simplicité. Ils ont passé un moment sympathique et ont été très agréable avec l’ensemble du personnel, comme à leur habitude. C’est toujours un plaisir de recevoir le président et son épouse “.

Brigitte Macron et Emmanuel Macron seraient donc des habitués des lieux, et n’hésitent pas à rendre visite à leur restaurant favori lorsqu’ils séjournent dans le Fort de Brégançon tout proche. Mais même si le couple Macron était sorti en toute simplicité, il ne s’agit évidemment pas de touristes comme tout le monde. Ils sont bien évidemment entourés par un service de sécurité lors de chacune de leur sortie. De plus, ces moments sont quand même assez exceptionnels pour eux, même si certaines rumeurs disent qu’ils font exactement la même chose à Paris en s’offrant des soirées en tête-à-tête au restaurant assez régulièrement. Une fonction qu’ils occupent qui les empêchent parfois d’une liberté totale. Le revers de la médaille pour un quinquennat que bien évidemment Emmanuel Macron a souhaité de tous ses vœux.

En résumé, que ce soient les sorties et le choix du restaurant, les menus qu’ils auront à table, la décoration et dans bien d’autres domaines, la véritable patronne du Fort de Brégançon durant les mois d’été, c’est bien Brigitte Macron.